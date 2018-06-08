【企業盈警】昊天國際（１３４１）料年度轉虧，零件銷售收入下跌

《經濟通通訊社８日專訊》昊天國際（０１３４１）宣布，預計截至２０１８年３月３１

日止年度將錄得輕微虧損，而２０１７年同期則錄得溢利。年度之預計虧損，主要是由於機械及

備用零件銷售收入下跌以，及物業、廠房及設備減值所致。

公司將於本月底公布業績。（ｆｆ）

