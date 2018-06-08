《談國論企－黎偉成》強化信托業對標資管統一監準

《談國論企》中國的銀行保險監督委員會於２０１８年６月６日發布中題為《信托業防風險

、治亂象效果初顯行業轉型發展勢頭良好》，表示「各項監管政策和措施開支顯現較好成效，信

托業發展出現了一些積極變化」，但仍會「進一步整治信托業市場亂象，對標資管新規，統一監

管標準，發揮信托制度優勢，創新服務實體經濟方式」，以服務實體經濟。



＊信托貸款收入增利潤穩乃因投入實體經濟＊



信托市場過去出現頗不少「多層嵌套」和通過「通道」形式過份快速增長，甚至偏離本源等

亂況，使金融業面對系統性風險，是為銀保監自２０１７年以來堅持穩中求進的工作總基調，整

治信托市場亂象和突出問題之因，督促信托業回歸本源，以便達致積極支持實體經濟、牢牢守住

不發生系統性金融風險的底線的政策性目標。銀保監發表的文章指出，從２０１８年前４個月數

據來看，各項監管政策和措施開支顯現較好成效，信托業發展出現了一些積極變化，特點有：

最惹人注目之處，當然為（一）信托行業在銀保監整治的過程中，呈現回穩甚至良性的發展

態勢，（１）信托業實現信托業務收入於２０１８年一季度達１８２﹒０４億元，比去年同期增

加５﹒８５億元；和（２）實現淨利潤１２９﹒３７億元，比去年同期增加９﹒８５億元，反映

出當局整治信托市場亂象，壓縮通道規模沒有對行業整體盈利狀況產生較大影響。

信托行業的業務收入同比增長，盈利水平較為平穩，乃因（二）信托貸款主要投入實體經濟

領域，於２０１８年一季度為１６﹒８２萬億元，不僅比年初增加４０２９億元，同比增長

２４﹒６９％，高於全部信托資產同比增速１０﹒９７個百分點，特別是（ｉ）投向小微企業的

信托資產同比增長１９﹒３２％，反而（ｉｉ）投向金融業的規模比年初大降９８７３億元，和

（ｉｉｉ）投向地方政府融資平台的規模同比下降７﹒３２％。由是可見，信托行業過去所出現

的脫實向虛情況有頗為明顯的扭轉，而提升支持實體經濟質效。

再看信托業的若干一直引以為憂的項目的最新發展，重點當然為（三）「通道類」信托業務

。全行業信托資產餘額於截至２０１８年４月末２５﹒４１萬億元，比年初減少８３３４﹒５９

億元或３﹒１８％，同比增速比年初下降１６﹒０９個百分點，其中：事務管理類信托資產餘額

１４﹒９７萬億元，比年初減少６７１９﹒６５億元，同比增速比年初大幅下降２８﹒７個百分

點。「通道類」信托規模的大幅縮減，並非一個負面的表現，反而此況顯示出行業過快增長勢頭

得到遏制，是好事。

至於（四）「銀信類」業務降幅明顯，多層嵌套規模大幅降。銀信類業務實收信托餘額

１１﹒６６萬億元，比年初減少５６１９﹒０８億元或４﹒６％，同比增速比年初下降

２１﹒２５個百分點。銀行表內資金和理財資金利用信托通道嵌套投資其他資管產品規模合計減

少超過２２００億元。



＊壓抑通道類及多層套嵌活動降低風險壓力＊



由是（五）「信托貸款」出現負增長，在銀保監的觀點是「鏈條縮短、投向優化」。信托貸

款餘額８﹒３９萬億元，比年初減少１１１﹒０７億元，比去年同期少增８４７８﹒４１億元；

同比增速連續７個月下滑，比年初大幅下降１６﹒３３個百分點。各類資管產品利用信托通道發

放貸款餘額比年初減少１１８２億元，投向地方政府融資平台和金融業的信托貸款規模合計比年

初減少１５５２﹒５４億元。

此為銀保監強化治整信托業所採取的相關政策取得一定的預期正面效應：（甲）在治亂象、

防風險方面，開展信托公司「三三四十」專項治理和現場調查，下發《關於規範銀信類業務的通

知》，加大重點業務領域窗口指導和風險防控。

（乙）在引導行業轉型、彌補制度短板方面，聯合民政部制定出台《慈善信托管理辦法》，

印發《信托公司監管評級辦法》，出台《信托證記管理辦法》，推動現場檢查、監管評級、政策

引導等方式，督促信托公司由高增長向高質量發展轉變，大力支持實體經濟發展。

銀保監會表示，下一步會緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，

強化監管力度，進一步整治信托業市場亂象，對標資管新規，統一監管標準，發揮信托制度優勢

，創新服務實體經濟方式，進一步深化改革開放，促進信托業抓住我國經濟轉型升級、國民財富

積累增長的機遇，由高速增長向高質量發展轉變。

（筆者將於２０１８年６月１０日外遊，到１８日恢復稿件）。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

