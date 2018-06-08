《外匯達仁－盧楚仁》脫歐方案表決在即，英鎊抽升亦在即

《外匯達仁》由今日（８日）至下星期五（１５日），都可算是「超超級星期」，我要用兩

個「超」字來表達，才能帶出相關的重要性。當中有今明兩天的七大工業國峰會；下星期俄羅斯

世界杯開幕；下星期二美朝峰會及英國國會表決「脫歐」方案；下星期三晚則有聯儲局議息；下

星期四和五就有歐日央行議息，及特朗普宣布向中國商品徵收關稅的清單。今日就下星期二英國

國會辯論及表決「脫歐」方案分析一下對英鎊影響。



英國首相文翠珊已就英國軟「脫歐」的方案，準備下星期二即６月１２日提交國會作馬拉松

式辯論然後表決。現在英國坊間對下星期二英國國會表決十分樂觀，主要是反對黨工黨轉軚支持

文翠珊的軟「脫歐」方案，令到通過的機會十分之大。然後便交歐盟在６月２８日的歐盟峰會討

論及表決，然後便靜待明年３月正式「脫歐」。若有關「脫歐」不明朗因素一掃而空的話，絕對

有助英鎊後市向上發展。另一方面，英國政府及央行官員不斷發表對後市經濟樂觀的言論，導致

金融市場預期英倫銀行會在８月２日的議息會議中宣布加息，而且英國富時１００指數在５月也

創下７８７７﹒４５歷史新高而持續造好，更加鞏固了相關經濟向好及加息概念。



估計在上述的利好因素支撐下，英鎊也很大機會在１﹒３２０４已見底而回升中，估計在英

國國會開始辯論有關軟「脫歐」法案的前後，相信會有買盤偷步買入英鎊。現時英鎊兌美元短線

上位阻力在１﹒３６１８及１﹒３７１１，我估計突破的機會十分大而可以重上１﹒４０００水

平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

