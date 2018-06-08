【駐京專電】中證監對３宗案件作行政處罰，涉聖萊達、文山電力等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會

表示，中證監會對３宗案件作出行政處罰，其中包括：１宗信息披露違法違規案，涉及聖萊達，

中證監對其處以６０萬元（人民幣．下同）罰款；２宗內幕交易案，涉及一是文山電力，中證監

沒收涉案人王友良１７３萬元，並處以３４８萬元罰款；二是智慧松德，中證監沒收涉案人陳漢

德３４﹒９萬元，並處以約１０４﹒８萬元罰款。

