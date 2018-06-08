《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會
表示，中證監會對３宗案件作出行政處罰，其中包括：１宗信息披露違法違規案，涉及聖萊達，
中證監對其處以６０萬元（人民幣．下同）罰款；２宗內幕交易案，涉及一是文山電力，中證監
沒收涉案人王友良１７３萬元，並處以３４８萬元罰款；二是智慧松德，中證監沒收涉案人陳漢
德３４﹒９萬元，並處以約１０４﹒８萬元罰款。
08/06/2018 16:25
【駐京專電】中證監對３宗案件作行政處罰，涉聖萊達、文山電力等
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會
表示，中證監會對３宗案件作出行政處罰，其中包括：１宗信息披露違法違規案，涉及聖萊達，
中證監對其處以６０萬元（人民幣．下同）罰款；２宗內幕交易案，涉及一是文山電力，中證監
沒收涉案人王友良１７３萬元，並處以３４８萬元罰款；二是智慧松德，中證監沒收涉案人陳漢
德３４﹒９萬元，並處以約１０４﹒８萬元罰款。
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰