《午市前瞻》港股動力減弱高位回調壓力大，料短線維持長方形橫行

《經濟通通訊社８日專訊》華爾街股市周四（７日）個別發展，科技股連漲多日後回吐，納

指再創新高後，倒跌５４點報７６３５點。港股今早低開７７點或０﹒２５％，報３１４３５點

。重磅股騰訊（００７００）從高位回落失４２０元關，拖累港股最多曾挫４１７點，低見

３１０９４點。最終半日跌３８６點或１﹒２３％，報３１１２６點。半日主板成交

４８０﹒９４億元。

國指半日跌１６６點或１﹒３４％，報１２２４１點。滬指半日跌３９點或１﹒２３％，報

３０７０點。



＊重磅股騰訊捱沽挫近３％，中燃氣遭唱淡急挫７％＊



騰訊遭美國議員調查其與谷歌關係，最多曾挫逾３％低見４１５﹒４元，半日下跌２﹒７％

，報４１７﹒６元，失守百天線（４２４﹒６２元）及４２０元關。

其他重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７１％，報７６﹒７元。匯證對友邦

（０１２９９）目標價為８２港元，半日走低１﹒５６％，報７２﹒６元。港交所

（００３８８）下跌１﹒０６％，報２６０﹒６元。平保（０２３１８）半日走低１﹒１３％，

報７８﹒６５元。

大摩將中燃氣（００３８４）評級由「持平」下調至「減持」，中燃氣急挫７﹒２７％，報

３３﹒８元，為半日最大跌幅國指成分股。

中國神華（０１０８８）下跌３﹒２３％，報２１元，為半日最大跌幅藍籌股。



＊美國放生中興摩比造好，周大福績後遭唱淡挫近７％＊



美國政府放生中興，中興供應商摩比發展（００９４７）半日上升４﹒５９％，報１﹒１４

元。

寶國國際（００５８９）獲大股東溢價五成提私有化，今日復牌，現價飆４２﹒８６％，報

３﹒９元，盤中高見３﹒９９元創２０１５年７月以來新高。

周大福（０１９２９）去年雖然多賺逾三成，不過績後遭麥格理唱淡，挫６﹒６８％，報

１０﹒３４元。同業六福集團（００５９０）亦跟隨跌２﹒４６％，報３５﹒６５元。

中石油（００８５７）母企無償劃轉其持有的Ａ股（滬：６０１８５７），半日上升

１﹒０６％，報６﹒６６元，盤中高見６﹒７４元，為２０１５年８月以來新高，暫為最大升幅

藍籌股。



＊李偉傑：騰訊現階段會較反覆＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，市場靜待Ｇ７會議將會有更多消息發表，及美

國的科網股回調，因此港股因而受壓。再者，港股多個重要的指標位置已到，再向上行的動力減

弱，而北水沽貨亦影響投資氣氛。預計港股料短線會維持長方形橫行格局，在３１５００至

３１７００的回調壓力大。

李氏表示騰訊近日走勢不俗，更成功突破上月的高位，但由於美國科網股回吐等因素，料在

現階段會較反覆。相信要等待內地ＣＤＲ真正實行，籍此推動中港股市共同造好，騰訊才有機會

完全回復上行走勢。（ａｌ、ｋｚ）

