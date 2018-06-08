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即市新聞

08/06/2018 14:56

《美元走勢－羅明立》美元進入調整階段，意政局或影響歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８５　　　１０９﹒５３　　　１０９﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１０　　　１﹒１７７０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４３０　　　１﹒３４０７　　　１﹒３４２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１９　　　０﹒９８０３　　　０﹒９８０９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６３　　　７﹒８４３５　　　７﹒８４５２

　　《美元走勢》美國上周初請失業金救濟人數為２２﹒２萬，略低於預期的２２﹒５萬。另外
，美國公布消費者信心指數達到５４﹒８，低於前值的５５﹒２。美匯指數跌至９３低位後輕微
反彈，投資者預期聯儲局將於下周加息，不過，由於估計未來加息態度會趨向溫和，早前的強勢
進入調整階段，先關注９３水平的支持。
　
　　歐洲央行近期言論令投資者憧憬下周貨幣政策會議會討論收水，支持歐元回升，但昨日
（７日）受阻於１﹒１８關口前，現水平會有爭持。意大利聯合政府民粹主義政策可能會造成沉
重的財政壓力，沖擊歐盟的穩定性，未來政治發展必須留意，亦會影響歐元的表現。歐元初步支
持位於１﹒１７５０，下一步支持位於１﹒１７；阻力位於１﹒１８５０。技術走勢上，歐元突
破下降軌道，目前處於反彈階段，短線於１﹒１８以上尋找支持。形態上，倘若歐元可以突破
１﹒１８５０水準，後市或可考驗５０天線，否則歐元可能回復向下趨勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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