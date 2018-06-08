《美元走勢－羅明立》美元進入調整階段，意政局或影響歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒８５ １０９﹒５３ １０９﹒６６

歐元╱美元 １﹒１８１０ １﹒１７７０ １﹒１８０５

英鎊╱美元 １﹒３４３０ １﹒３４０７ １﹒３４２４

美元╱瑞郎 ０﹒９８１９ ０﹒９８０３ ０﹒９８０９

美元╱港元 ７﹒８４６３ ７﹒８４３５ ７﹒８４５２



《美元走勢》美國上周初請失業金救濟人數為２２﹒２萬，略低於預期的２２﹒５萬。另外

，美國公布消費者信心指數達到５４﹒８，低於前值的５５﹒２。美匯指數跌至９３低位後輕微

反彈，投資者預期聯儲局將於下周加息，不過，由於估計未來加息態度會趨向溫和，早前的強勢

進入調整階段，先關注９３水平的支持。



歐洲央行近期言論令投資者憧憬下周貨幣政策會議會討論收水，支持歐元回升，但昨日

（７日）受阻於１﹒１８關口前，現水平會有爭持。意大利聯合政府民粹主義政策可能會造成沉

重的財政壓力，沖擊歐盟的穩定性，未來政治發展必須留意，亦會影響歐元的表現。歐元初步支

持位於１﹒１７５０，下一步支持位於１﹒１７；阻力位於１﹒１８５０。技術走勢上，歐元突

破下降軌道，目前處於反彈階段，短線於１﹒１８以上尋找支持。形態上，倘若歐元可以突破

１﹒１８５０水準，後市或可考驗５０天線，否則歐元可能回復向下趨勢。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

