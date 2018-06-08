【康宏風暴】蔡志明︰已原諒曹貴子，料他數月後回港

《經濟通通訊社８日專訊》「謎網５０」風暴事件關鍵人物「醫生」曹貴子一直未有現身。

早前入稟高等法院向康宏環球（１０１９）執行董事曹貴子追討逾３億元債項的「玩具大王」蔡

志明，昨日出席金利豐２５周年慶典時改變口風，稱已原諒曹貴子，沒有再追他還債，曹貴子現

時身在澳洲，估計曹貴子未來幾個月便會回港。

蔡志明稱，曹貴子事發後已沒有再聯絡他，但他有與曹太太聯絡。（ｃｌ）

