【本港樓市】中原樓價指數按周升０﹒０１％，新界東五周連創新高

《經濟通通訊社８日專訊》ＣＣＬ三大整體指數齊升兩周，中原城市領先指數ＣＣＬ按周升

０﹒０１％至１８１﹒６點，為歷史第四高。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周

升０﹒４７％至１８４﹒３１點，創歷史新高。ＣＣＬ（中小型單位）按周升０﹒２９％至１８

２﹒１３點，為歷史第三高。ＣＣＬ（大型單位）報１７８﹒８３點，按周跌１﹒４６％，指數

早前連續６周創歷史新高後回軟。

啟德新地王誕生當周，四區樓價三升一跌。九龍及新界西指數一同結束了２周連跌，九龍

ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升２﹒２％至１７９﹒４６點，為歷史第四高，而新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ按周升０﹒３５％至１６４﹒６３點，為歷史第三高。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周跌

１﹒３２％至１９０點，為歷史次高。

新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１９８﹒１７點，為２０１５年６月份之後，再度連續５周

創歷史新高。新界東指數按周升０﹒１５％，兼連升６周共４﹒８５％，是９４周以來再現。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界東樓價升勢顯著，以正式買賣合約計，今年

新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１４﹒７２％，新界東樓價升幅明顯跑贏其他三區，九龍今年累升

１０﹒１６％，港島升９﹒９９％，新界西升８﹒８０％。（ｋｙ）

