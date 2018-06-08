《經濟通通訊社８日專訊》中原地產公布，十大屋苑本周末錄得５７７組睇樓預約，較上周
錄５８５組跌１﹒４％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港九新界均有大型新盤推出，本周末兩大
新盤合共推出逾４００伙單位，分薄市場的購買力。一手新盤將持續成為市場焦點，二手業主亦
十分惜售，叫價硬淨。周末天雨影響買家睇樓意欲，加上美國即將議息，買家亦會密切關注未來
息口走勢，再作決定，睇樓量按周下跌。（ｃｌ）
08/06/2018 17:24
【本港樓市】中原地產：十大屋苑本周末預約睇樓按周跌１﹒４％
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產公布，十大屋苑本周末錄得５７７組睇樓預約，較上周
錄５８５組跌１﹒４％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港九新界均有大型新盤推出，本周末兩大
新盤合共推出逾４００伙單位，分薄市場的購買力。一手新盤將持續成為市場焦點，二手業主亦
十分惜售，叫價硬淨。周末天雨影響買家睇樓意欲，加上美國即將議息，買家亦會密切關注未來
息口走勢，再作決定，睇樓量按周下跌。（ｃｌ）
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰