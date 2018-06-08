【本港樓市】中原地產：十大屋苑本周末預約睇樓按周跌１﹒４％

《經濟通通訊社８日專訊》中原地產公布，十大屋苑本周末錄得５７７組睇樓預約，較上周

錄５８５組跌１﹒４％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港九新界均有大型新盤推出，本周末兩大

新盤合共推出逾４００伙單位，分薄市場的購買力。一手新盤將持續成為市場焦點，二手業主亦

十分惜售，叫價硬淨。周末天雨影響買家睇樓意欲，加上美國即將議息，買家亦會密切關注未來

息口走勢，再作決定，睇樓量按周下跌。（ｃｌ）

