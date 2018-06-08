《經濟通通訊社８日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在本年度賣地計劃內位於九龍油
塘高超道的新九龍內地段第６５９３號的用地。招標將於本月１５日開始，截標日期為８月１０
日。
新九龍內地段第６５９３號的地盤面積約為３﹒９６萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫
、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為２１﹒３９萬平方米及３５﹒６５萬平方
米。（ｋｙ）
08/06/2018 17:11
【本港樓市】地政總署：油塘高超道非工業用地下周五起招標
《經濟通通訊社８日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在本年度賣地計劃內位於九龍油
塘高超道的新九龍內地段第６５９３號的用地。招標將於本月１５日開始，截標日期為８月１０
日。
新九龍內地段第６５９３號的地盤面積約為３﹒９６萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫
、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為２１﹒３９萬平方米及３５﹒６５萬平方
米。（ｋｙ）
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰