【本港樓市】地政總署：油塘高超道非工業用地下周五起招標

《經濟通通訊社８日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在本年度賣地計劃內位於九龍油

塘高超道的新九龍內地段第６５９３號的用地。招標將於本月１５日開始，截標日期為８月１０

日。

新九龍內地段第６５９３號的地盤面積約為３﹒９６萬平方呎，指定作非工業（不包括倉庫

、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為２１﹒３９萬平方米及３５﹒６５萬平方

米。（ｋｙ）

