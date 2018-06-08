【夜期時段】即月期指最新報３０８４７點，升７點，低水１１１點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８４６點，升６點，低水１１２

點，最新報３０８４７點，升７點，低水１１１點，合約成交１０１８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２９６０點，跌５點，低水７０點，最新報１２１

１６點，升１５點，低水５０點，合約成交５７７張。（ｋｔ）

