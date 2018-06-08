《再戰明天》內地明公布５月通脹率，下周一澳洲股市休市

《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布５月消費者物價指數，下周一（１１日）

澳洲股市因假期休市。



＊國家主席習近平將主持會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國家主席習近平將主持上合組織峰會並出席相關活動

（至１０日）。



＊內地公布５月消費者物價指數，俄羅斯公布４月貿易收支＊



在數據方面，本港時間明早９：３０ａｍ，中國公布５月消費者物價指數，年率料維持於

１﹒８％；生產者物價指數年率料由３﹒４％升上３﹒９％。

明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布４月貿易收支，料貿盈由１５０億美元下降至１４５億美元

；進口料由２１９億美元減少至２１３億美元；出口料由３６９億美元增加至３７０億美元。



＊澳洲股市因假期休市＊



下周一澳洲股市因假期休市。

下周一早上７：５０ａｍ，日本公布４月核心機械訂單月率，料由下滑３﹒９％升上

２﹒４％；年率料由下滑２﹒４％升上３﹒５％。日本同時公布５月貨幣供應Ｍ２年率，料維持

於３﹒３％；貨幣供應Ｍ３年率料維持於２﹒８％。



＊英國公布４月工業生產＊



下周一下午２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。４：００ｐｍ，意大利公布４月工業

生產月率，料由１﹒２％降至下滑０﹒５％。４：３０ｐｍ，英國公布４月工業生產月率，料由

０﹒１％降至持平；年率料由２﹒９％降至２﹒７％。



＊歐舒丹和壹傳媒派業績＊



在本港，下周一，歐舒丹（００９７３）和壹傳媒（００２８２）公布全年業績。

中國海外（００６８８）和綠葉製藥（０２１８６）開股東周年大會。（ｈｏ）

