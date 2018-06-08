  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2018 19:02

《再戰明天》內地明公布５月通脹率，下周一澳洲股市休市

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布５月消費者物價指數，下周一（１１日）
澳洲股市因假期休市。

＊國家主席習近平將主持會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，中國國家主席習近平將主持上合組織峰會並出席相關活動
（至１０日）。

＊內地公布５月消費者物價指數，俄羅斯公布４月貿易收支＊

　　在數據方面，本港時間明早９：３０ａｍ，中國公布５月消費者物價指數，年率料維持於
１﹒８％；生產者物價指數年率料由３﹒４％升上３﹒９％。
　　明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布４月貿易收支，料貿盈由１５０億美元下降至１４５億美元
；進口料由２１９億美元減少至２１３億美元；出口料由３６９億美元增加至３７０億美元。

＊澳洲股市因假期休市＊

　　下周一澳洲股市因假期休市。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布４月核心機械訂單月率，料由下滑３﹒９％升上
２﹒４％；年率料由下滑２﹒４％升上３﹒５％。日本同時公布５月貨幣供應Ｍ２年率，料維持
於３﹒３％；貨幣供應Ｍ３年率料維持於２﹒８％。

＊英國公布４月工業生產＊
　
　　下周一下午２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。４：００ｐｍ，意大利公布４月工業
生產月率，料由１﹒２％降至下滑０﹒５％。４：３０ｐｍ，英國公布４月工業生產月率，料由
０﹒１％降至持平；年率料由２﹒９％降至２﹒７％。　　

＊歐舒丹和壹傳媒派業績＊

　　在本港，下周一，歐舒丹（００９７３）和壹傳媒（００２８２）公布全年業績。
　　中國海外（００６８８）和綠葉製藥（０２１８６）開股東周年大會。（ｈｏ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN