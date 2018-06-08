《經濟通通訊社８日專訊》鴻寶資源（０１１３１）發盈喜，預期截至今年３月底止年度，
收入及溢利按年錄得大幅增長。
集團指，該增長主要由於集團採礦分部在本財政年度當前有利的煤炭市場狀況下表現強勁所
致。受惠於中國和印度對煤炭強大的需求，印尼和國際的平均煤炭價格在年內呈現出增長趨勢，
集團藉把握著如此機遇，致力增加煤炭產量和銷售量。
因此，集團本年度採礦分部的收入預計將增長超過６０％，導致採礦分部的預期溢利（扣除
利息及稅前）超過上一個財政年度的兩倍。（ｊｎ）
08/06/2018 18:18
【企業盈喜】鴻寶資源（１１３１）料年度收入及溢利錄大幅增長
《經濟通通訊社８日專訊》鴻寶資源（０１１３１）發盈喜，預期截至今年３月底止年度，
收入及溢利按年錄得大幅增長。
集團指，該增長主要由於集團採礦分部在本財政年度當前有利的煤炭市場狀況下表現強勁所
致。受惠於中國和印度對煤炭強大的需求，印尼和國際的平均煤炭價格在年內呈現出增長趨勢，
集團藉把握著如此機遇，致力增加煤炭產量和銷售量。
因此，集團本年度採礦分部的收入預計將增長超過６０％，導致採礦分部的預期溢利（扣除
利息及稅前）超過上一個財政年度的兩倍。（ｊｎ）
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