《小傳日記》魚缸急插低，七連升落空；中興剛重生，ＱＱ接著煩！

《小傳日記》中興（００７６３）終於同花旗國傾掂數，達成和解協議，需要畀十億美金罰

款，同埋領導層換人，就可以獲得解禁嘅「重生機會」！只可惜，香江魚缸過去六日實在升得太

勁，已經累升咗近１５００點，結果缸友就趁好消息出貨，香江魚缸今日（８日）開市就碌低

７７點，點知股王ＱＱ（００７００）有壞消息傳出，花旗國議員調查緊谷歌同ＱＱ等中資企業

嘅關係，淡友又借勢襲擊，近排強勢嘅ＱＱ曾急跌近４巴仙至４１２﹒６銀，收市都仲要挫逾

３巴仙報４１５銀，已拖累大市１０８點了。

仲有重磅藍戰ＡＩＡ（０１２９９）、建行（００９３９）、中移動（００９４１）都係沽

貨重災區，齊齊唔見逾２巴仙收７１﹒９５銀、８﹒０８銀及７１﹒５銀，分別拖低大市６８點

、５１點及３３點！

結果，淡友今日大獲全勝，香江魚缸一度大插６３８點至３０８７４，收市都仲要唔見

５５４點或１﹒８巴仙，報３０９５８點，跌穿百天線（約３０９９１）。Ａ場就算５月外貿數

據勝預期，都一樣要捱沽插水逾１巴仙收３０６７，國指都蒸發２４２點或近２巴仙，收

１２１６５。全日成交逾９９８億銀。



＊中興終解禁街坊不再震，舜宇唔使跌摩比更報捷＊



一心諗住中興真係獲解禁，相關嘅魚毛都可以趁機會開Ｐａｒｔｙ，不過舜宇

（０２３８２）過去逾一個月已經沿住十天線一路向上升，早兩日仲創埋上市新高見

１７０﹒９銀，計計埋埋都累漲咗逾三成，又難怪今日無得再衝前慶祝，但係其實大跌市都可以

企得穩收１６８﹒３銀，可見缸友對佢幾有信心呢。

街坊們就無咁受缸友歡迎喇，藍戰瑞聲（０２０１８）噚日啱啱除完息，就遇上今日大跌市

，喺百天線前又要調頭向下行，收市挫逾３巴仙報１２７﹒１銀。

不過，摩比（００９４７）就真係放下心頭大石喇，皆因佢大部分收入都係來自中興，難怪

個市插五百幾點，佢都可以抽高近５巴仙報１﹒１４銀慶祝喇。



＊聯通被轟炸藍戰中最差，混改有動靜中石油睇升＊



另一邊廂，聯通（００７６２）又慘成為淡友嘅攻擊對象，睇番公仔圖，近排都已經反覆向

下調整緊，點知今日又無辜捱沽，急挫近５巴仙收１０﹒３２銀，連５０天（１０﹒５７銀）及

１００天線（約１０﹒４９銀）都穿埋，仲做埋最差藍戰添，慘！

祖國石油（００８５７）本來大部分時間都頂得住，成為逆市奇葩，皆因噚晚公司發通告，

話母企中石油集團無償轉讓Ａ股比北京誠通金控同埋國新投資，孖屐視今次轉讓，係混改嘅前奏

，缸友當然想率先入貨等好消息喇。但淡友攻勢太勁，中石油都難逃一跌，收市碌低近１巴仙收

６﹒５５銀，但都叫「跑贏」大市！



＊配股非壞事融信見支持，中燃被降呢保利協鑫瀉＊



有時候公司「披繩」，唔一定係壞消息，有時反而係入貨訊號！好似融信（０３３０１）咁

，公司早前宣布折讓約６巴仙配股集資１１億銀，消息出完當日股價唔見２﹒６巴仙，但之後就

反彈啦。大行花旗直頭首予個「掃貨」評級畀佢，結果股價今日衝前近９巴仙，報１２﹒４銀，

兩日以來累漲近１３巴仙！

中燃氣（００３８４）被大摩降評級到「減持」，雖然他屐由２４銀上調到２９銀，但低過

噚日３６﹒４５銀收市價，今日唔見近８巴仙，報３３﹒６５銀。

保利協鑫（０３８００）早前連日捱沽，仲低見０﹒７３銀近一年低。公司噚日宣布同上電

（０２７２７）訂協議，出售旗下附屬，不過花旗就話上電股東可能會否決交易，結果保利協鑫

今日跣低近４巴仙，報０﹒８銀。



＊物管個別走中奧唔使唞，寶國私有化跌市也開花＊



碧桂園服務（０６０９８）今個月１９日（星期二）介紹上市正式掛牌，一班物管公司之前

就湊熱鬧見炒風，細粒仔中奧到家（０１５３８）今日有近７巴仙進帳，報１﹒６２銀，盤中高

見１﹒７６銀，見近年半高。不過綠城（０３９００）旗下嘅綠城服務（０２８６９）就隨市休

息一吓，今日無咗逾３巴仙，報７﹒７銀。至於雅居樂（０３３８３）個仔雅生活

（０３３１９）就無懼魚缸大插，仍有２巴仙進帳，報１４﹒８８銀。

另一間公司亦都逆市大爆升，寶國（００５８９）大股東打算溢價五成私有化，令股價飛起

逾４１巴仙，報３﹒８６銀，盤中高見３﹒９９銀見２０１５年７月以來高位，勁呀！周末愉快

，請請！



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