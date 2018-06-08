《真知灼見－溫灼培》澳元雖強惟上升空間有限

《真知灼見》本周澳洲有著不少事項值得我們關注。周初（４日），澳洲率先公布４月零售

銷售，按月大升０﹒４％，遠勝３月零增長情況，顯示澳洲經濟踏入第二季仍有良好表現。而於

周二（５日）澳央行的議息會，在其聲明中，澳央行預期今明兩年平均經濟增長可保持於３％水

平。由於澳央行只是保持過去預測，會後從澳元利率期貨價格變化顯示，市場估計澳央行最快加

息日期也要待明年６月，屆時加息機會才近九成。這對比未議息會前，市場對澳央行加息預期未

見太大變化。



＊息差因素仍利淡＊



至於從周三（６日）澳洲公布出的第一季ＧＤＰ增長亦實在令人鼓舞，按季按年分別升１％

及３﹒１％。至於去年第四季經濟增長亦略作上調，按季由原先增長０﹒４％調升為增長

０﹒５％，而按年則保持不變於２﹒４％。上述數字雖好，但數字公布後並未能使澳元匯價大幅

上升，其原因相信主要與首季澳洲經濟增長並無超越澳央行早前所估計，今明兩年澳洲每年平均

經濟將有３％增幅的預期有關。所以，即使上述數字公布後，仍未改變市場對澳央行最快也要待

明年６月才有加息的想法。鑑於估計聯儲局很大機會將於下周議息會加息，並到今年９月有機會

再加，息差因素限制了澳元上升的能力。



＊難重上８０美仙＊



不過，受惠於良好經濟，加上中美貿易紛爭已見趨緩和跡象，料澳元後向仍可看高一線，

７５美仙明顯是澳洲一個重要支持，稍見跌穿很快又作反彈。不過，除非中美貿易紛爭確實告一

段落，暫也看不到澳元有力重上８０美仙的理據，而就是升至７８美仙也可能乏力。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

