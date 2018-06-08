  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2018 11:02

《真知灼見－溫灼培》澳元雖強惟上升空間有限

　　《真知灼見》本周澳洲有著不少事項值得我們關注。周初（４日），澳洲率先公布４月零售
銷售，按月大升０﹒４％，遠勝３月零增長情況，顯示澳洲經濟踏入第二季仍有良好表現。而於
周二（５日）澳央行的議息會，在其聲明中，澳央行預期今明兩年平均經濟增長可保持於３％水
平。由於澳央行只是保持過去預測，會後從澳元利率期貨價格變化顯示，市場估計澳央行最快加
息日期也要待明年６月，屆時加息機會才近九成。這對比未議息會前，市場對澳央行加息預期未
見太大變化。
　
＊息差因素仍利淡＊
　
　　至於從周三（６日）澳洲公布出的第一季ＧＤＰ增長亦實在令人鼓舞，按季按年分別升１％
及３﹒１％。至於去年第四季經濟增長亦略作上調，按季由原先增長０﹒４％調升為增長
０﹒５％，而按年則保持不變於２﹒４％。上述數字雖好，但數字公布後並未能使澳元匯價大幅
上升，其原因相信主要與首季澳洲經濟增長並無超越澳央行早前所估計，今明兩年澳洲每年平均
經濟將有３％增幅的預期有關。所以，即使上述數字公布後，仍未改變市場對澳央行最快也要待
明年６月才有加息的想法。鑑於估計聯儲局很大機會將於下周議息會加息，並到今年９月有機會
再加，息差因素限制了澳元上升的能力。
　
＊難重上８０美仙＊
　
　　不過，受惠於良好經濟，加上中美貿易紛爭已見趨緩和跡象，料澳元後向仍可看高一線，
７５美仙明顯是澳洲一個重要支持，稍見跌穿很快又作反彈。不過，除非中美貿易紛爭確實告一
段落，暫也看不到澳元有力重上８０美仙的理據，而就是升至７８美仙也可能乏力。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN