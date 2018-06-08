《股市一周》港股全星期升４６５點終止三連跌，一度創逾三周高位

《經濟通通訊社８日專訊》港股本周主要受美股上升帶動，一度見逾三星期高位３１５２１

，惟周末前受滬指下跌影響而回吐部分升幅，最終全日仍可以維持收市，終止連續三周下跌之勢

。

美國５月份就業數據較預期理想，加上歐洲政治危機暫時緩和，美股上周五（１日）繼續造

好，港股本周一（４日）收升５０５點或１﹒６６％，收３０９９７點，升破四條主要平均線。

外圍投資氣氛持續好轉，納指續創收市新高。港股本周二（５日）及周三（６日）分別升

９５點及１６５點，騰訊（００７００）等科技股受捧。

本周四（７日）資金輪流炒作，吉利（００１７５）及平保（０２３１８）受捧，石藥

（０１０９３）回吐，港股收漲２５３點報３１５１２，締造六連升累漲１４５５點或

４﹒８４％。

今日內地Ａ股急挫，滬綜指收３０６７點，跌４２點或１﹒３６％，市場擔憂未來融資和新

股擴容速度加快。港股借勢回吐５５４點，終止六連升。



＊港股全周３０７４３至３１５２１上落＊



總結全周，港股在３０７４３至３１５２１之間上落，全周收升４６５點或１﹒５３％，收

報３０９５８。國指全周在１２１０４至１２４２７之間波動，全周收漲１４５點或１﹒２１％

報１２１６５。

港股主板一周日均成交１０２４﹒５７億元，下跌１５﹒５％。



＊騰訊急升後回順，石藥正式染藍見回吐＊



美股納指本周連日創出收市新高，騰訊（００７００）曾高見４３１﹒６元，惟美國議員調

查谷歌與騰訊等中國企業的關係，調查用戶數據是否被手機或中資企業的伺服器存儲，騰訊今日

急跌逾３％。全周仍收升２﹒７３％報４１５元。

吉利今年５月總銷量按年增加約６１％至１２﹒３１萬部，股價全周收升逾６％報２３﹒６

元。

石藥本周一起正式「染藍」，由於此前股價大跌，全周收跌１﹒４１％報２４﹒４元。

澳門部分賭場內的珠寶店及押店的銀聯刷卡機近日已陸續被銀行收回，是配合當局打擊刷卡

套現的新規，賭業股本周向下，銀娛（０００２７）全周跌３﹒６７％收６４﹒４元，為跌幅最

大恆指成分股。金沙（０１９２８）全周收４４﹒７５元微跌０﹒５６％。



＊碧桂園升一成冠藍籌，人保炒回Ａ消息＊



內房股５月份銷售數據理想，碧桂園（０２００７）首五個月合同銷售額升３７﹒０４％至

３３４６﹒８億人幣，股價全星期收１７﹒２４元上升一成，為升幅最大恆指成分股。中海外

（００６８８）全周收２８﹒８元升９﹒７％，為升幅第二大恆指成分股。

人民保險（０１３３９）回Ａ獲批，股價全星期升７﹒８％報４元，為升幅最大國指股。

粵海投資（００２７０）全周收１３﹒０２元跌６﹒２％，為跌幅最大國指股。花旗集團發表報

告指，將粵海投資投資評級由「買入」降至「中性」，指該股目前估值已見合理，預測今年預測

市盈率為１８﹒５倍。（ｅｃ）

