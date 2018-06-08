港股六連升斷纜，急挫５５４點收３０９５８，成交９９８億元

《經濟通通訊社８日專訊》港股過去連升六個交易日累升４﹒８％後，今日始見回吐。華爾

街股市周四（７日）個別發展，令港股今早低開７７點或０﹒２５％，之後重磅股騰訊

（００７００）從高位回落失４２０元關，加上Ｇ７峰會召開在即，市場觀望歐洲和美國於貿易

問題上會否大打出手，拖累港股最多挫６３８點，低見３０８７４點。最終港股全日跌５５４點

或１﹒７６％，報３０９５８點穿百天線（３０９９１點），主板成交９９８﹒１２億元跌少

５﹒４３％。

國指跌２４２點或１﹒９５％，報１２１６５點。滬指跌４２點或１﹒３６％，報３０６７

點，市場擔憂未來融資和新股擴容速度加快。



＊騰訊回吐超過３％，中興解禁帶動相關股回升＊



騰訊被美國議員調查其與谷歌關係，最多曾挫３﹒８７％低見４１２﹒６元，全日跌

３﹒３１％，報４１５元，失守百天線（４２４﹒５９４元）及４２０元關。

聯通（００７６２）跌４﹒９７％，報１０﹒３２元，盤中低見１０﹒２４元穿百天線

（１０﹒４８７元），為跌幅最大恆指成分股。中興通訊（００７６３）（深：００００６３）

獲美國政府解禁，其供應商摩比發展（００９４７）今日上升４﹒５９％，報１﹒１４元。瑞聲

科技（０２０１８）下跌３﹒２％，報１２７﹒１元。舜宇光學（０２３８２）穩報１６８﹒３

元。

中燃氣（００３８４）獲大摩降評級至「減持」，急挫７﹒６８％，報３３﹒６５元，為今

日最大跌幅國指成分股。

太古Ａ（０００１９）為今日唯一一隻上升的藍籌，升０﹒０６％，報８３﹒２５元。



＊寶國國際今日最佳個股，周大福績後軟近８％＊



保利協鑫能源（０３８００）早前連日捱沽，股價於本周二（５日）曾低見０﹒７３元見近

一年低，花旗指其與上電（０２７２７）之可能交易或遭上電股東否決，現再跌３﹒６１％，報

０﹒８元。上電收２﹒９１元跌２﹒３５％。

長城汽車（０２３３３）上月銷量按年只微增２﹒８５％，海通國際將評級由買入降至中性

，目標價由１１元削至９元，股價昨日（７日）衝不破８元關，今日跌４﹒０３％，報７﹒６２

元。

周大福（０１９２９）公布２０１８財年業績，純利雖然增加，但麥格理唱淡，股價挫

７﹒５８％，報１０﹒２４元。同業六福集團（００５９０）跟隨跌２﹒４６％，報３５﹒６５

元。

今日復牌的寶國國際（００５８９）獲大股東溢價五成提私有化，飆４１﹒３９％，報

３﹒８６元，盤中高見３﹒９９元創２０１５年７月以來新高，為今日升幅最大個股。

ＮＥＸＩＯＮ ＴＥＣＨ（０８４２０）收跌１８﹒６４％報０﹒２４元，為今日跌幅最大

個股。（ｆｆ、ｋｚ）

