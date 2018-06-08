《品中資－羅國森》小米來金山去？

《品中資》在我今年的狗年發財股推介中，由雷軍任主席的金山軟件（０３８８８，下稱金

山）是其中一員，也是我的冧莊推介股份。

過去三個多月，大市顯著波動，大部分推介股份都反覆回落，甚至連股王騰訊

（００７００）暫時也低於推介時的價格。

不過，這隻金山卻有輕微升幅（推介時報２５﹒５元，昨日收報２６﹒１５元），算是跑贏

大市。但其實，金山的股價走勢非常波動，某程度跟她的業績一樣。２０１６年金山因為要為在

美國上市的聯營公司迅雷和世紀互聯的投資減值，所以由盈轉虧。去年再沒有這筆一次性損失，

便再次恢復盈利。

不過，去年金山的股價卻十分突出，全年升了五成七（以我的推介年度計，即以農曆年計）

，是我去年的推介股中，表現第二好的股票。

前年起，我開始推介金山，主要因為我看好科技股，除了騰訊之外，我就選了跟騰訊有密切

關係的金山。

為何說騰訊跟金山關係密切，原因是騰訊其實持有金山８﹒１３％股權（２０１１年７月入

股，曾經持有１２﹒６１％股權，後來逐步減持至現時的百分比），所以，金山股價上升，其實

對騰訊也有利。另外，騰訊的總裁劉熾平也是金山的非執行董事。



＊金山與騰訊關係密切＊



如果論歷史，金山比騰訊更「悠久」。我用括號括著悠久二字，意思是，這個所謂的悠久，

其實是指科網公司而言，因為實際上，金山的歷史也只有３０年（１９８８年成立，今年剛好慶

祝３０周年），但騰訊卻只有２０年（１９９８年成立，今年剛好慶祝２０周年）。

除了騰訊是金山主要股東之一外，金山的聯合創辦人兼現任主席雷軍，其實也是內地另一位

重量級的ＩＴ人物。他可以說是繼馬雲和馬化騰外，另一位殿堂級的資訊科技界人物，也因此，

更令金山成為一隻極富傳奇性的股票。

不過，大家應該知道，同樣由雷軍創立，並以生產平價手機打響名堂的小米，已經計劃以「

同股不同權」的方式來港上市，最新消息是剛通過了聯交所的上市聆訊，短期內便會招股。

當小米上市之後，我是否要棄掉金山呢？

為甚麼我這樣說？因為金山的業務跟騰訊有點重疊。金山有三大業務，一是網絡遊戲，約佔

六成營業額（遊戲業務也有跟騰訊合作）；二是雲計算，約佔兩成半營業額，其餘一成半是她的

起家業務，即辦公室軟件，但這部分已經愈來愈失色了。

金山的增長主要靠雲端業務，但這個業務架構跟騰訊十分接近，只不過，她在雲端業務方面

，好像比騰訊走得更快而已！但老實說，如果是自己買，我寧願買騰訊了，因為騰訊的級數何止

高金山一籌？！

另一邊廂，現在由雷軍創立兼任主席的小米也上市了，小米的核心業務是生產手機，定位是

大眾化市場，目前已經是全球第四大的手機生產商。



＊小米比金山有過之而無不及＊



實質上，小米去年已經有５３億元人民幣的盈利，相信今年會再有增長。論規模、市值和業

績，即將上市的小米，似乎比金山都有過之而無不及！

雖然現階段的小米，不可能是另一家蘋果公司，但如果小米的野心不是太大，能在估值上作

一些讓步，我相信，小米上市初期的股價是有機會造好的，可以「造」幾好，還得要大市氣氛配

合才可！

總之，小米的上市，會否令我減弱對金山的憧憬？！等小米正式公布上市計劃的細節，我在

推介中期檢討時會有決定！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

