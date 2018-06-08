《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院副總理胡春華７日在天津調研自貿試
驗區建設情況。他強調，要高標準高質量建設好自貿試驗區，為全面深化改革和擴大開放探索新
途徑、積累新經驗。自貿試驗區建設要對標國際先進規則，大膽試、大膽闖、自主改。要適應改
革開放形勢的變化，加快轉型發展步伐，推動形成更多高質量的改革試點經驗。
08/06/2018 09:47
【駐京專電】胡春華調研天津：高標準高質量建設好自貿區
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院副總理胡春華７日在天津調研自貿試
驗區建設情況。他強調，要高標準高質量建設好自貿試驗區，為全面深化改革和擴大開放探索新
途徑、積累新經驗。自貿試驗區建設要對標國際先進規則，大膽試、大膽闖、自主改。要適應改
革開放形勢的變化，加快轉型發展步伐，推動形成更多高質量的改革試點經驗。
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