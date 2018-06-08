《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京房貸市場出現新變化，個別銀行已將首
套按揭房貸利率抬升至基準利率的１﹒３倍，另有至少５家股份制銀行的網點員工稱「額度不多
」、「今年基本暫停接單」。業內人士分析稱，中小銀行減少房貸業務是因資金成本偏高，個人
申請房貸利率仍有上行空間。
08/06/2018 09:47
【駐京專電】北京首套房貸利率最高升至１﹒３倍
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京房貸市場出現新變化，個別銀行已將首
套按揭房貸利率抬升至基準利率的１﹒３倍，另有至少５家股份制銀行的網點員工稱「額度不多
」、「今年基本暫停接單」。業內人士分析稱，中小銀行減少房貸業務是因資金成本偏高，個人
申請房貸利率仍有上行空間。
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