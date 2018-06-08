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即市新聞

08/06/2018 08:59

【獨角獸登陸】工業富聯今日掛牌上市，董事長稱將結盟海康威視

　　《經濟通通訊社８日專訊》工業富聯（滬：６０１１３８）董事長陳永正稱，公司與「Ａ股
第一大科技股」－海康威視（深：００２４１５）結盟，雙方將會就富士康工業雲、雲端上與工
業製造領域的大數據展開深度戰略合作。
　　陳永正形容，今次合作是「強強結盟」，能協助傳統產業及中小企業智慧升級，掌握核心技
術。而海康威視擁有影像數據技術，能夠發展以影像為核心的大量物聯網智慧運用，並推出開放
平台，合作效益可期。
　　
＊有望成為Ａ股市值最高科技企業＊　　

　　另外，工業富聯今日正式在上交所上市，發行價每股１３﹒７７元（人民幣．下同），發行
市盈率１７﹒０９倍。
　　富士康今次發行約１９﹒７億股Ａ股，發行後公司的總股本增至約１９６﹒９６億股。如果
按照１３﹒７７元的發行價計算，市值已達到２７１２億元。假如上市首日達到４４％的漲幅上
限，市值將達到３９０５億元，超過海康威視，成為Ａ股市值最高的科技企業。海康威視上日（
７日）收報３９﹒８１元，總股本９２﹒２７億股，市值僅３６７３億元。
　　如果工業富聯在上市後錄得１１個一字漲停板，市值更會突破萬億元，超過目前的貴州茅台
（滬：６００５１９）。
　　醫藥界「獨角獸」－－藥明康德（滬：６０３２５９）早前上市後連續１６個漲停，如果工
業富聯上市後漲停數超過藥明康德，其市值將逼近１５０００億元，超過中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７），成為Ａ股市值最高的非金融類上市企業。（ｋｌ）

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