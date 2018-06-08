《經濟通通訊社８日專訊》因美國罰金和淨利息成本，投行傑富瑞下調中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）Ｈ股目標價至１４﹒３５港元，較停牌前收盤價折讓
４４％，維持「跑輸大盤」評級不變；同時預計股票將在兩至三周時間內復牌。
此前已有至少４０家公募基金對中興通訊的估值進行下調，其中長信基金和中信保誠基金給
中興Ａ股估值分別為２０﹒５４元人民幣和２０﹒０４元人民幣。（ｌｃ）
08/06/2018 09:26
【中興解禁】傑富瑞大幅下調中興Ｈ股目標價，預計兩三周內復牌
《經濟通通訊社８日專訊》因美國罰金和淨利息成本，投行傑富瑞下調中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）Ｈ股目標價至１４﹒３５港元，較停牌前收盤價折讓
４４％，維持「跑輸大盤」評級不變；同時預計股票將在兩至三周時間內復牌。
此前已有至少４０家公募基金對中興通訊的估值進行下調，其中長信基金和中信保誠基金給
中興Ａ股估值分別為２０﹒５４元人民幣和２０﹒０４元人民幣。（ｌｃ）
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