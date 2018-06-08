《經濟通通訊社８日專訊》高盛發布報告指，中國發布中國存托憑證（ＣＤＲ）細則後，再
次確認看好中金公司（０３９０８）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０），因為會
從ＣＤＲ上市中受益最大。
報告認為，中金和中信享有領先的競爭優勢，可以從ＣＤＲ上市的股權融資流動增加中獲取
商機，其投資銀行業務、ＣＤＲ交易的做市收入和經紀傭金的增長應該會比同業更大。（ｌｃ）
08/06/2018 10:14
【擁抱新經濟】高盛：中金公司和中信証券料從ＣＤＲ中受益最大
《經濟通通訊社８日專訊》高盛發布報告指，中國發布中國存托憑證（ＣＤＲ）細則後，再
次確認看好中金公司（０３９０８）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０），因為會
從ＣＤＲ上市中受益最大。
報告認為，中金和中信享有領先的競爭優勢，可以從ＣＤＲ上市的股權融資流動增加中獲取
商機，其投資銀行業務、ＣＤＲ交易的做市收入和經紀傭金的增長應該會比同業更大。（ｌｃ）
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