【擁抱新經濟】高盛：中金公司和中信証券料從ＣＤＲ中受益最大

《經濟通通訊社８日專訊》高盛發布報告指，中國發布中國存托憑證（ＣＤＲ）細則後，再

次確認看好中金公司（０３９０８）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０），因為會

從ＣＤＲ上市中受益最大。

報告認為，中金和中信享有領先的競爭優勢，可以從ＣＤＲ上市的股權融資流動增加中獲取

商機，其投資銀行業務、ＣＤＲ交易的做市收入和經紀傭金的增長應該會比同業更大。（ｌｃ）

