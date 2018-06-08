《經濟通通訊社８日專訊》申萬宏源預期７月或迎首個ＣＤＲ，在動態偏樂觀預期下，戰略
配售基金年化收益率可達９﹒０５％－１０﹒０５％。（ｌｃ）
08/06/2018 11:05
【擁抱新經濟】申萬宏源料ＣＤＲ７月首發，配售基金收益率逾９％
《經濟通通訊社８日專訊》申萬宏源預期７月或迎首個ＣＤＲ，在動態偏樂觀預期下，戰略
配售基金年化收益率可達９﹒０５％－１０﹒０５％。（ｌｃ）
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