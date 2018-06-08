《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）與美國政府達成
協議，將支付１０億美元罰款，並進行領導層改組，以換取美方解除中興與美國供應商往來的禁
令。
據《財經》報道，中興通訊董事長、ＣＥＯ、ＣＴＯ都將更換，可能還要更換部分執行副總
裁（ＥＶＰ）。中興或將成為中國首個國企體制，但美國政府監督的全球科技公司。（ｃｔ）
08/06/2018 09:25
【中興解禁】報道指中興將更換董事會和高級領導層
《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）與美國政府達成
協議，將支付１０億美元罰款，並進行領導層改組，以換取美方解除中興與美國供應商往來的禁
令。
據《財經》報道，中興通訊董事長、ＣＥＯ、ＣＴＯ都將更換，可能還要更換部分執行副總
裁（ＥＶＰ）。中興或將成為中國首個國企體制，但美國政府監督的全球科技公司。（ｃｔ）
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