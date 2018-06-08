《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨晚向全體員工
發出內部信，希望員工堅守崗位，不受傳言影響，並痛定思痛，堅守合規底線不動搖。
信中稱，此次美國的禁令給公司造成了巨大損失，公司為此付出了慘痛的代價。本次事件的
發生，直接原因是少數幾名幹部和員工的工作過失所引發，但其實質反映了公司在合規文化和管
理上存在問題。而一旦拒絕令解除，中興通訊將快速恢復正常經營。
此前報道指，只要禁令解除，中興恢復對外運營只需要幾小時。（ｌｃ）
08/06/2018 14:44
【中興解禁】中興：冀員工堅守崗位，禁令解除將快速恢復正常經營
《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨晚向全體員工
發出內部信，希望員工堅守崗位，不受傳言影響，並痛定思痛，堅守合規底線不動搖。
信中稱，此次美國的禁令給公司造成了巨大損失，公司為此付出了慘痛的代價。本次事件的
發生，直接原因是少數幾名幹部和員工的工作過失所引發，但其實質反映了公司在合規文化和管
理上存在問題。而一旦拒絕令解除，中興通訊將快速恢復正常經營。
此前報道指，只要禁令解除，中興恢復對外運營只需要幾小時。（ｌｃ）
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