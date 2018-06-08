【中興解禁】中興：冀員工堅守崗位，禁令解除將快速恢復正常經營

《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨晚向全體員工

發出內部信，希望員工堅守崗位，不受傳言影響，並痛定思痛，堅守合規底線不動搖。

信中稱，此次美國的禁令給公司造成了巨大損失，公司為此付出了慘痛的代價。本次事件的

發生，直接原因是少數幾名幹部和員工的工作過失所引發，但其實質反映了公司在合規文化和管

理上存在問題。而一旦拒絕令解除，中興通訊將快速恢復正常經營。

此前報道指，只要禁令解除，中興恢復對外運營只需要幾小時。（ｌｃ）

