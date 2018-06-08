《廣匯論勢－鄭廣復》歐元宜為中期升浪作部署

《廣匯論勢》周三（６日）歐洲央行（ＥＣＢ）首席經濟學家Ｐｅｔｅｒ Ｐｒａｅｔ指出

，數據顯示歐元通脹率正邁向ＥＣＢ設定低於但接近２％目標，ＥＣＢ在下周四（１４日）召開

的貨幣政策會議上將會討論結束量化寬鬆政策時間。Ｐｒａｅｔ又指，歐元區經濟潛在動力正在

影響薪酬表現，並支持ＥＣＢ委員相信，通脹率將於中期達到低於但接近２％目標，言論反映

ＥＣＢ目前的每月３００億歐元資產購買計劃在９月底結束的可能性極高。



＊ＥＣＢ或９月底結束買資產＊



事實上，德國一直要求ＥＣＢ及早結束資產購買計劃，而歐元區的主要經濟指標亦持續向好

，截至今年首季止的五個季度，經濟增長年率維持在２％以上，最近三季表現為增長２﹒７％、

２﹒８％及２﹒５％；失業率亦由２０１３年的高位１２﹒１％持續回落至今年４月份的

８﹒５％；製造業ＰＭＩ雖然在５月降至５５﹒５，但仍處於擴張水平，且去年１２月升至

６０﹒６的金融海嘯前以來最高水平；另外，歐元區整體通脹率在２０１７年２月曾升至２％

（超出央行目標），雖然今年２月曾跌至１﹒１％，但其後逐步上升並於５月份達到１﹒９％。

政府財赤比率方面，整體歐元區財赤佔ＧＤＰ比率已由２０１１年的４﹒２％縮減至目前的

０﹒６％（歐盟規定不可高於３％）。



另外，根據ＥＣＢ公布的首季銀行業信貸報告所指，資產購買計劃在過去６個月（即

２０１７年１０月至今年３月底）對銀行業的資產、流動性狀況及市場貸款環境有正面影響，但

淨息差偏低對銀行業的盈利有負面影響。不過，資產購買計劃持續令貸款要求降低，對所有貸款

範疇均有正面影響，這反映資產購買計劃對刺激歐元區的貸款市場已發揮了應有的作用。



結束量寬的消息刺激歐元匯價急升，周三兌美元突破２０日ＳＭＡ（１﹒１７４６），昨天

（７日）更在亞洲市早段升破１﹒１８，其持繼續走強，在紐約市高見１﹒１８４０後才回落，

今早（８日）在亞洲市守穩在１﹒１８００水平。由於匯價已突破１﹒１７４０的江恩正方形

９０度角阻力，同時亦升破２０日ＳＭＡ，ＥＣＢ下周四將會宣布結束買債時間表的預期將會支

持歐元匯價維持強勢，目前小時圖出現轉跌形態，即使調整，估計亦可望守穩１﹒１７４０並重

展升浪，短期料升至１﹒１９４０才會遇到較大阻力。



＊聯儲局預料加息０﹒２５厘＊



聯儲局將於下周三（１３日）率先公布議息結果，預料加息０﹒２５厘，將聯邦基金利率上

調到１﹒７５至２厘，但市場早已預期當局將於今次會議加息，故焦點將會落至最新經濟及通脹

預測之上。由於早前有聯儲局官員認為，加息周期可以在明年結束，故投資者應注意當局有否改

變其對未來經濟、通脹及就業市場的看法。因此，單單是加息行動應不會對美元匯價構成太大支

持。



ＥＣＢ下周四召開的貨幣政策會議相信更加受到關注，是否決定結束資產購買計劃，對歐元

短期走勢。如參照聯儲局的做法－先停買債、再加息，後縮表，而聯儲局在２０１４年１２月

１６日的議息會公布停止買債後，歐元兌美元就從當天的１﹒２５１４高位急跌至１﹒２３２０

，其後走勢持續向下，至２０１５年３月１３日低見１﹒０４６１，點數跌幅超過２０５０點，

其後才以大波幅的走勢，在同年８月升至１﹒１７１３，其後再度下跌並於１２月跌

１﹒０５２６，有近１２００點子跌幅，如此橫行走勢維持至２０１７年７月中。



歐元兌美元終於在去年７月２１日向上突破橫行區頂部１﹒１６１６，而今年２月高見

１﹒２５５５再度回落，１﹒２５不就是２０１４年１２月１６日聯儲局宣布縮表當天的高位嗎

？ＥＣＢ若然在下周四宣布結束買債時間表，１﹒１８００很可能就是歐元兌美元的中期低點，

而１﹒１８又是歐元面世時的開盤價，而上周跌至１﹒１５１０亦反映突破２０１５年至

２０１７年中的大型調整已結束，加上自今年１月高位１﹒２５５５以來的跌幅已接近２０１７

年以來最大升幅的５０％，故歐元兌美元中期見底回升的可能性極高。



＊Ｇ７峰會美盟友勢成犧牲品＊



今天開始一連兩日舉行「６對１」的Ｇ７峰會，美國對其餘六國加徵鋼鋁關稅肯定是主要議

題，而美國退出伊朗核協議及巴黎氣候協議亦是另外兩個重要議題，然而，特朗普急於為１１月

中期選拉票，美國的盟友必然成為犧牲品，美國不太可能在此時突然又轉風向，ＥＣＢ亦肯定不

會因為基於多變的美國政策去制訂自身貨幣政策，否則，ＥＣＢ何不跟著聯儲局的步伐，甚至將

歐元與美元掛勾？



從時間上來看，目前距離上半年結束尚餘三周，以我的觀察，匯市每每在１２至１月及６至

７月展開另一個升跌周期，歐元兌美元不論從技術面、基本面或時間上，都具備展開強勁上升周

期的條件，即使在英國脫歐的問題上，歐元兌美元亦早已突破了２０１６年６月２４日英國公投

決定脫歐當天的高位１﹒１４２８，相反，英鎊兌美元與當天的高位１﹒５０１８仍相差一大段

距離，當然這是因為兩者所受的影響不同，以及英鎊匯率的波動較大。



這次歐元若再次從１﹒１８起步，有歐元區重獲新生的感覺，以匯價過去從最１﹒１６至

１﹒２３為底部開始的上升浪計，２０１２年７月至２０１４年５月的升幅最小，但亦超過

１９５０點子，換言之，歐元兌美元中期可望升至１﹒３７５０或以上。以費波納奇１００％擴

展幅度量度２０１６年１２月以來的走勢，匯價可升至１﹒３７２２，而１﹒３６４０則位於江

恩正方形９０度角，故現時應為歐元展開中期升浪作部署！



＊金價準備向下突破１２８０＊



金價繼續處於窄幅波動，昨天波幅僅略超過８美元，雖然最高曾升至１３０３﹒０美元，但

始終未能重新守穩１３００美元心理關口。下周先有聯儲局加息，再有ＥＣＢ公布退市時間表，

金價很大可能跌穿１２８０美元。從ＳＰＤＲ持倉變化可見，從５月以來的１４次變動中，只有

５月３０日的一天增持了２﹒９５噸（５月份９次減持，６月以來４度減持），總持倉量亦由４

月份底的８７１﹒２噸減至目前的８３２﹒５９噸，合共減少了３８﹒６１噸。由此可見，投資

者對於金價後市表現傾向看淡，近期金價上下大幅波動似乎在有意將散戶震出市場，以及令投資

者錯誤認為金價跌至１２９０美元均可大幅反彈而入市建立長倉，估計今次金價跌穿１２８０美

元後將會快速下試１２４５美元的江恩正方形２７０度角。銀價昨天升至１６﹒９０美元的波動

區間極點後回落至１６﹒７０美元收市，今早在亞洲市徘徊在１６﹒６７美元的全日低位，短期

下穿１６美元的可能性極高。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

