《神州縱橫－凌昆》中國力推長江經濟帶建設

《神州縱橫》最近習近平視察湖北各地並力推長江黃金經濟帶建設，提出了結合整體推進及

重點突破，注重環保、落實規劃，培育新動能和安排好自我及協同發展等原則。長江帶建設已成

了國家重點地區協作項目，在當前新形勢下其重要性尤為突出，所含意義值得探討。



＊長江帶有重要特點＊



長江經濟帶的建設構思早已提出，必要的基建設施如航道整治、沿江高鐵高速公路等項目亦

早已上馬或建成，但在新形勢下建設將具有新的意義。新形勢給建設帶來了新要求新任務新視野

新動力，經濟帶的潛力也要更充分地發揮。新發展必須符合促進平衡發展、綠色建設和配合供給

側改革、「一帶一路」開放及轉向創科驅動模式等。無論如何，由於長江帶位置重要，佔中國全

國人口及ＧＤＰ比重高，若能在新型發展中取得成效將可起拉動及示範作用，有利全國總體走上

新型發展之路。

長江帶確具重要發展戰略意義。這條東西走向帶有三大特點：（一）連接沿海、內地及沿邊

三大開放模式的地區，有利各模式間互配互補。（二）連接沿海的海上絲路及沿邊的陸上絲路經

濟帶兩者的橋頭堡，使「一帶」和「一路」的建設可互動互補。（三）連接東部最發達地區及西

部最後進地區，有利發達地區發揮輻射作用及促進產業梯度轉移。長江經濟帶的發展規劃自要考

慮上述各點，並使能最大程度地發揮促進作用。



＊應建其他東西連接帶＊



長江帶雖主要是發揮東西連貫功能，但因其位處全國南北線的中部，對南北連繫亦有重要作

用，可以發揮中轉、交匯及互相輻射效應，從而獲取跨區域互動利益，而長江帶在擔當此功能中

亦然獲益。從地理布局看，上述南北交匯效應可由三大渠道達致：在東部以長三角為基礎連繫華

北及華南沿海地區，包括渤海灣區及大珠三角等。在中部以武漢城市群為中心連接江北江南地區

，歷史上武漢便一直擔負此種任務。在西部則可以成都重慶為中心連繫大西北及大西南。總之，

在長江帶建設中，隨著重發揮東南連接功能外，還勿忘其涵接南北的作用。

長江帶發展影響深遠，與此同時中央還應規劃其他與西走向經濟帶的建設，包括：（一）南

面的珠江西江經濟帶，有關概念經已提出，但發展宏圖尚未真正確立，當粵港澳大灣區建設上馬

後，珠西兩江帶的建設也應提上日程。（二）北面的隴海經濟帶，和最北的東北、華北及西北

「三北」帶。上述各帶將可拉動更多地區的發展，並和長江帶互動互補，潛在效益不容忽視。

《資深評論員 凌昆》

