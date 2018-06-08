【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３１點子，報６﹒３９６４

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４００３，較上個交易日跌８４

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒３９６４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３９３１。（ｌｃ）

