【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６６點子，報６﹒４０９７

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０９７，較

上個交易日４時３０分經修訂收盤價６﹒３９３１跌１６６點子。全日在６﹒４１２３至

６﹒３９６４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒４０５９。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４００３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）

