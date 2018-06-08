《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０９７，較
上個交易日４時３０分經修訂收盤價６﹒３９３１跌１６６點子。全日在６﹒４１２３至
６﹒３９６４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒４０５９。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４００３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）
08/06/2018 16:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６６點子，報６﹒４０９７
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０９７，較
上個交易日４時３０分經修訂收盤價６﹒３９３１跌１６６點子。全日在６﹒４１２３至
６﹒３９６４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒４０５９。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４００３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）
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