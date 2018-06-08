《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將不進行公開市場逆回購操作。公開市場
今日有４００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。本周全口徑累計淨回籠９６５億元。
（ｌｃ）
08/06/2018 09:22
【人行收水】消息稱人行今暫停逆回購，本周累計淨回籠９６５億
《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日將不進行公開市場逆回購操作。公開市場
今日有４００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。本周全口徑累計淨回籠９６５億元。
（ｌｃ）
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