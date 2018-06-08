【獨角獸登陸】工業富聯陳永正：富士康３０年共發５千億人幣薪水

《經濟通通訊社８日專訊》工業富聯（滬：６０１１３８）今日在上交所掛牌上市，董事長

陳永正在上市儀式後的媒體交流會表示，工業富聯於過去１年多已經做準備上會，並非閃電過會

。陳永正又表示，富士康集團踏入３０周年，期間一共發出了５０００億元人民幣的薪水。

公司股價於今日開市即漲停，上漲４４％，報１９﹒８３元人民幣。（ｅｙ）

