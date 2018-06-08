【數據解讀】中金：上月對美順差擴大非常態，料全年順差會收縮

《經濟通通訊社８日專訊》中金公司認為，內地５月進出口數據略超市場預期，而中國對美

國貿易順差有所擴大並非常態，預計全年順差將會收縮。

海關總署公布上月５月數據，以美元計，出口按年增長１２﹒６％，優於預期的１０％；進

口增長２６％，大超市場預期的１８﹒７％，亦是今年１月以來最高水平；貿易順差２４９﹒２

億美元，低於預期的３１９億美元。

中金表示，整體而言，今次數據略超市場預期，超預期的部分主要來自基礎原材料及農產品

進口，如大豆，礦砂等，原油的價格因素亦對進口金額產生支撐，進口的高增長一方面緣於目前

國內總需求尚可，如黑色金屬的冶煉利潤處於高位，另一方面亦來自外部壓力，中國有意釋放一

定進口需求。

中國５月對美國貿易順差２４５﹒８億美元，４月為順差２２１﹒５億美元。中金指，中國

對美國順差有所放大，但對非美國家的順差有所收縮，總順差明顯收縮，認為目前狀態並非常態

，隨著對美經貿細節的確認，中國可能在農產品、能源方面進一步擴大對美國的進口，預計全年

順差將會收縮，而上下游工業品價格升幅收窄，今年貿易部門對ＧＤＰ的拉動作用將明顯下降。

中金又指，如果外需減弱，未來國內可能需要適度擴大內需來對沖。（ｋｌ）

