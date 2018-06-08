《經濟通通訊社８日專訊》海關總署數據顯示，中國５月大豆進口９７０萬噸，為２０１７
年７月以來最高水平，同比微增１﹒１５％，但環比激增４０﹒６％。１－５月份，大豆進口同
比下降２﹒６％至３６１７萬噸。
今年前４個月，中國大豆的進口總量不增反減，下降３﹒８％至２６４９萬噸，４月的進口
量更是同比大降１３﹒７％至６９０萬噸，比市場預期的８５０萬噸低很多。（ｂｉ）
08/06/2018 11:29
【聚焦數據】中國５月大豆進口環比大增逾４０％，近一年最高
《經濟通通訊社８日專訊》海關總署數據顯示，中國５月大豆進口９７０萬噸，為２０１７
年７月以來最高水平，同比微增１﹒１５％，但環比激增４０﹒６％。１－５月份，大豆進口同
比下降２﹒６％至３６１７萬噸。
今年前４個月，中國大豆的進口總量不增反減，下降３﹒８％至２６４９萬噸，４月的進口
量更是同比大降１３﹒７％至６９０萬噸，比市場預期的８５０萬噸低很多。（ｂｉ）
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