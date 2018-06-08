【數據解讀】交行料全年出口增一成，下半年對美貿易順差明顯收窄

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，按美元計，出口同比增長１２﹒６％，優預期的

１０％，進口同比增２６％，大超市場預期的１８﹒７％，並為今年１月以來最高水平。

交通銀行首席宏觀分析師唐建偉表示，進出口平穩，進口增速高於出口，與政策引導有關，

今年重點增加進口，一方面讓國際市場分享中國經濟發展成果，另一方面縮減順差規模，現在基

本在往這個方向走。

他表示，出口增速比較穩定，與全球經濟特別是美國表現不錯有關，前五個月中國對外貿易

發展比較平穩，一些擔心的事情暫時沒有出現，中美貿易摩擦影響目前還沒有體現。

不過，根據中美之間達成的框架協議，下半年要加大美國產品進口，縮減貿易順差，對美貿

易順差短期上升，可能有些出口商擔心中美貿易下半年會有制裁措施出來，在上半年先執行訂單

，導致對美順差擴大，從下半年看對美貿易順差會有明顯收窄，即使出口不變，進口增加會壓低

順差。整個全年順差規模也會受到對美貿易順差的影響。

他又指，全球經濟穩健復甦，美國經濟持續向好，對中國出口有支撐，預計出口全年有望達

１０％，進口增速會繼續高於出口。淨出口與順差相關，判斷全年順差收窄明顯，從淨出口對經

濟增長拉動來看，作用會不如去年，全年很難恢復到正增長，但出口不太差的話，負拉動程度也

不會太大。（ｂｉ）

