【ＦＯＣＵＳ】１４億美元「智商稅」換放生，中興復牌或重創北水

【ＦＯＣＵＳ】從４月１７日祭出７年封殺令，到６月７日達成「最終協議」，美國商務部

短短一個多月即從中興通訊（００７６３）（深：０００７６３）袋得１０億美元罰金，若加上

４億美元「保證金」，相當於１４億中國國民每人向美帝上繳１美元「智商稅」；加上２０１７

年３月已認罰的８﹒９億美元，中興因違反美國出口管制累計的罰款總額達２２﹒９億美元，至

少是其去年４５﹒６８億元人民幣（約７﹒２億美元）盈利的三倍。

總部位於紐約的投行ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ預計，中興股票將在２－３周內恢復交易，但就基

於罰金和淨利息成本下調中興Ｈ股目標價至１４﹒３５港元，較其緊急停牌前價格低４４％，持

倉比例高達１８﹒８％的北水或將重創。



＊美合規團隊進駐，未來運作成疑＊



特朗普５月底曾向霍士新聞爆料稱，中國國家主席習近平親自致電他就中興事件「講數」。

不到兩周，美國商務部長羅斯就宣布傾定數，包括中興支付１０億美元罰金；將４億美元交由第

三方托管；在３０天內更換董事會及管理層；在１０年內保留一個由美國商務部挑選的合規團隊

，並由中興付費等。

羅斯坦言，這是商務部有史以來所實施最嚴厲和最大的懲罰，目的是教化中興的行為（ｔｏ

ｍｏｄｉｆｙ ＺＴＥ’ｓ ｂｅｈａｖｉｏｒ），並威懾中興及其他潛在不良行為者，「如果

中興再次違法，可再度阻斷他們取得美國科技的渠道，並收取額外托管的４億美元罰金。」

除了史上最巨額罰金，協議最不同尋常之處，是中興或將成為首家由美國政府監督的中國科

技巨頭，令人懷疑其未來將如何運作。華盛頓智庫美國企業研究所（Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）常駐學者Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ就預計

，即使合規官員被允許進入中興通訊，他們也阻止不了中國違反制裁。

目前，中興Ｈ股估值已遭富國基金、ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ分別下調至１６﹒３８港元、

１４﹒３５港元，未來下調評級或陸續有來。諷刺的是，中興的美國供貨商高通的股價，卻在放

生消息傳出後一度飆高５％。



＊國會掀暗湧，指向華為小米騰訊＊



儘管中興事件最終達成和解被視作中美貿易談判取得進展的訊號，除了媒體稍早披露的中國

承諾購買美國額外７００億美元商品，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）並預測，作為

交換，中國最終將批准高通４４０億美元收購恩智浦半導體交易案。

不過，事件餘波還在陸續發酵，美國國會參議院少數黨領袖Ｃｈｕｃｋ Ｓｃｈｕｍｅｒ等

國會議員已提出法案，要求重新實施對中興的制裁，他更形容取消出口禁令處罰意味著特朗普向

中國發空炮（Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ｊｕｓｔ ｓｈｏｏｔｓ ｂｌａｎｋｓ）。

此外，繼Ｆａｃｅｂｏｏｋ透露至少與４家中國電子公司有數據共享合作關係後，參議院情

報委員會內首席民主黨議員Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ已致信Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｔｗｉｔｔｅｒ

，詢問其與華為和小米的合作關係；並要求Ｇｏｏｇｌｅ就與騰訊的合作關係提供更多資料。

手握生殺禁令大權的特朗普，在應付完「特金會」後會否再次變卦，１５日對華５００億美

元商品徵稅最終清單的另一隻靴子會否落地，拭目以待。《經濟通通訊社 俞瑾》

