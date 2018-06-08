【蔽日無光】海南：要求各地暫緩備案需補貼的分布式光伏發電項目

《經濟通通訊社８日專訊》在發改委發布光伏新政，要求各地不得以任何形式安排需國家補

貼的普通電站建設後，已有不少省市採取行動。海南發改委發布光伏發電項目建設風險預警，要

求各地暫緩備案需要國家補貼的分布式光伏發電項目，待出台競爭性招標辦法後，按照國家下達

的規模統一開展競爭性配置。（ｌｃ）

