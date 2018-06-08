《師傅教路－黃瑋傑》大部分車企要全年銷量達標，將面臨一定壓力

《師傅教路》吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）、比亞迪（０１２１１）

及廣汽（０２２３８）等車企陸續公布了５月份產銷數據，就今年１至５月累計銷量，大部分車

企都未能達到年度銷量目標的平均達標率，顯示對大部分車企而言，要達到全年銷量目標，會面

對一定壓力。

吉利汽車５月份汽車總銷量（包含集團擁有５０％權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷

量）為１２３０６８部，同比增長６１％，環比４月份則增減少約４％，因該月為全年傳統銷售

淡季之一。今年１至５月，集團之總銷量為６３８１８１部，同比增長４４％，並達至集團

２０１８年全年銷量目標１５８萬部的４０％，較平均達標率４１﹒７％輕微落後１﹒７個百分

點。



＊廣汽長汽比亞迪均落後平均達標率＊



廣汽５月份汽車銷量為１６５０７０部，同比減少０﹒３％，但環比增長０﹒５％﹒今年１

至５月累計銷量為８３７８１７部，同比增長５﹒７２％，完成今年基本銷量目標２２０萬部的

３８％，落後平均達標率３﹒７個百分點。長城汽車５月份銷量為７０９０９部，同比增長

２﹒８５％，但環比減少１３﹒３％。今年１至５月累計銷量為４０９３２９部，增長

３﹒２９％，完成今年銷量目標１１６萬部的３５﹒３％，落後平均達標率達６﹒４個百分點。

比亞迪５月份汽車銷量為３７７８０部，環比４月份增加１﹒１％。其中，新能源汽車銷量

為１４２４１部，環比增長２﹒３％。今年１至５月，其新能源汽車累計銷量為５７７９６部，

完成今年銷量目標２０萬部的２８﹒９％，落後平均達標率達１２﹒８個百分點。除非接下來的

七個月其新能源汽車月均銷量能達到２萬部以上，否則將很難達到全年銷量目標。



＊經銷商料汽車市場會繼續平淡＊



反映汽車市場景氣度的汽車經銷商庫存預警指數，５月份報５３﹒７，同比上升１﹒９，環

比則下降０﹒９。事實上，今年以來，汽車經銷商庫存預警指數一直處於５０警戒線以上，反映

經銷商仍面對較大庫存壓力。經銷商反映５月份市場情況與預期相差較大，「五一」小長假並沒

有帶動汽車銷量。

另一方面，進口車關稅調整政策拉長了進口車客戶的觀望期；部分地區因房產投資熱情上升

，影響了汽車消費；部分地區進入農忙季節，農村消費者到店率下降。總體而言，５月汽車價格

持續下降。經銷商預計６月市場需求與５月持平，汽車市場會繼續平淡，同時面臨第二季度及上

半年的銷量衝刺，勢將導致價格競爭。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

