《ＥＴＦ焦點－袁健聰》Ａ股指數重整組合

《ＥＴＦ焦點》Ａ股入摩順利進行，市場已預期會吸引超過４００億美元資金流入Ａ股市場

。個別券商甚至預期如果Ａ股１００％納入ＭＳＣＩ，未來５至１０年將有超過６０００億美元

資金流入Ａ股，佔Ａ股市值的７％。

除了ＭＣＳＩ明晟指數外，現時全球最多機構投資者採用的指數，還包括富時國際有限公

司（富時）所編制的指數。富時最近亦為旗下的富時價值股份中國Ａ股指數重新調配組合，透過

價值選股機制，挑選股票納入為成分股。有關選股機制使用估值、股票質素及逆向投資篩選等標

準，挑選派息高、優質以及未被市場分析師過份吹捧的價值型股票。

現時富時價值股份中國Ａ股指數的５０隻指數成分股當中，有１６隻為高股息、高質素、

低估值、剛被納入的Ａ股，佔指數比重的２８﹒４％２，取代投資價值偏低的另外１６隻股票。

換馬後指數組合的市盈率僅約８倍、股息率約３％、股本回報率約１６﹒６％。換馬後指數的金

融股佔比最多，約７２％，佔比排行第二及第三的行業為消費股及工業股，分別佔約１２％及８

％。

相信大部分投資者都知道，只追蹤５０間最大市值公司的富時中國Ａ５０指數（Ａ５０指

數）每年調整組合４次，分別於３、６、９及１２月。富時價值股份中國Ａ股指數的組合調整則

不同，此指數每逢５月及９月的第３個星期五，都會審核目標公司最新公布的全年、半年期損益

表及資產負債表，憑著最新財務數據重新調配股份比重，以第一時間納入具有投資價值的股票。

根據彭博數據，年初至５月２５日，價值型中國Ａ股ＥＴＦ跑贏同類型Ａ５０實物型ＥＴＦ約０

﹒８％，證明運用價值選股機制選股，有助跑贏大盤ＥＴＦ。換馬後的價值型中國Ａ股ＥＴＦ更

具投資潛力，值得期待。《惠理基金量化投資副總裁 袁健聰》



＊ 投資涉及風險，往績不代表將來表現。以上資料僅供參考，並不構成任何投資建議，亦不應

視作投資決策之依據。

