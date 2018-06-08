《精心傑作－溫傑》３６１度前景佳，兩大業務撐盈利

《精心傑作》中美貿易談判有機會取得進展，加上美朝峰會有望再度得到落實，環球股市走

勢趨穩，美國納斯達克指數更創下歷史新高。港股同樣受惠投資氣氛改善，恆指本周前四個交易

日全部錄得升幅，並企穩３１０００點之上。



在美國科技股強勢上升帶動下，騰訊控股（００７００）股價錄得六連升並曾突破４３０元

關口，成為大市主要上升動力。此外，前期股價持續低迷的半新科技股亦重拾升勢，平安好醫生

（０１８３３）重上招股價水平，易鑫集團（０２８５８）股價曾單日錄得超過１４％升幅。中

興通訊（００７６３）有機會獲得和解協議，刺激手機設備股造好，其中前期回調幅度較深的舜

宇光學（０２３８２），更一度逼近股價歷史高位。



另一方面，受到發改委、財政部、國家能源局聯合發布暫不安排２０１８年普通光伏電站建

設規模的消息影響，光伏類別股份一度逆市急挫，信義光能（００９６８）、協鑫新能源

（００４５１）等跌幅較深。



下周市場將迎來較為重要的時間點，１２日（下周二）為美朝峰會時間，屆時能否取得重要

協議，甚至達至兩韓停戰，均值得留意。另外，５月底美國白宮宣布，１５日（下周五）前將公

布對中國產品加徵關稅清單。如中美未能在此日期縮窄分歧，有機會再為市場帶來波動。下周港

股有機會維持上升動力，惟３２０００點阻力相對較大。



＊３６１度，負面消息已反映＊



近月內地體育用品股升幅強勁，其中龍頭安踏（０２０２０）及李寧（０２３３１）年初至

今的升幅分別達３５％及５０％，市盈率已達２５倍以上，建議投資者不妨在該板塊的二線股中

尋寶，其中，３６１度（０１３６１）值得留意。



集團旗下持有３６１度、３６１度童裝、ＯＮＥＷＡＹ三個體育運動品牌，分別針對內地大

眾、兒童及高端戶外運動市場。去年底止，收益按年升２﹒７％至５１﹒５８億元人民幣，純利

增加１３﹒４％至４﹒５７億元人民幣。其中，童裝業務的收益升幅達９﹒２％，佔集團總收益

１３﹒８％，為集團最大的增長動力。今年３６１度的秋冬兩季童裝訂貨會，訂貨價值按年分別

錄得低雙位數及高單位數的增長，連續第１６個季度錄得增長。隨內地消費者的收入上升及政府

放寬一孩政策，相信童裝業務的增速可持續領先主營品牌業務，帶動盈利增長。



另一方面，集團將夥拍內地知名電競團隊ＱＧ俱樂部，推出與ＱＧ聯名的運動服與配飾，進

軍電競市場。電競為內地一個新興的運動，據《中國電競行業研究報告》指出，今年電競用戶的

增長可達２３％，可見市場潛力龐大，相信該策略可開拓年輕消費者的市場，擴大收入來源。



３６１度去年９月底受股東減持的消息影響，股價從高位４﹒３４元反覆下挫。以今年最低

位２﹒３元計，累積跌幅超過４０％。該股暫時仍於２﹒４元至２﹒７元區間橫行整固，不過股

東減持的消息應已完全消化。建議小注於２﹒５元買入，目標２﹒８５元，失守２﹒３元止蝕。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

