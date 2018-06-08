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即市新聞

08/06/2018 18:46

【本港樓市】經絡：一個月拆息創十年高，銀行或相繼調高封頂水平

　　《經濟通通訊社８日專訊》經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，美國聯儲局將於下周二
（１２日）起一連兩日舉行議息會議，市場預料是次加息機會甚大。
　　受加息預測影響，香港的一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）已錄得九連升，今日的
ＨＩＢＯＲ已升至１﹒４６厘，比５月份平均ＨＩＢＯＲ為１﹒０６厘，上升４０點子，亦創下
了近１０年的新高。至下星期公布議息結果前，ＨＩＢＯＲ仍會處於超過一厘水平。
　　雖然早前各大銀行的拆息按揭計劃一直保持於大Ｐ－２﹒８５％或細Ｐ－３﹒１％，即
２﹒１５％的封頂位水平，但由於ＨＩＢＯＲ已處於高位多時，即使以市場最優惠的拆息按揭計
劃計算，實際息率已由４月份起超出封頂位水平，業主只需以２﹒１５％的息率供款，這無疑大
大增加了銀行的拆借成本。受借貸成本壓力增加及利潤減少的影響，已有銀行率先調高拆息按揭
的封頂位水平至Ｐ－３％（即２﹒２５％），變相加息１０點子，同時更將拆息按揭計劃由原先
的Ｈ＋１﹒２８％調升至Ｈ＋１﹒４％，現金回贈更由１﹒７％降至０﹒７％。
　　現時仍有數家銀行提供Ｈ＋１﹒２４％拆息按揭計劃，現金回贈仍可達到１﹒９５％，但明
顯此等「最強優惠」已屬加息前尾班車，不排除其他銀行亦會相繼調高其封頂水平。（ｃｙ）

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