《經濟通通訊社８日專訊》據市場消息人士指出，江西銀行赴港上市，下周三（１３日）起
招股，集資７億至８億美元（約５４﹒９億至６２﹒８億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保
薦人。
江西銀行截至２０１７年９月底止總資產約３６９０億元人幣。（ｅｃ）
08/06/2018 14:40
【新股上市】消息指江南銀行赴港上市集資５４﹒９億至６２﹒８億
《經濟通通訊社８日專訊》據市場消息人士指出，江西銀行赴港上市，下周三（１３日）起
招股，集資７億至８億美元（約５４﹒９億至６２﹒８億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保
薦人。
江西銀行截至２０１７年９月底止總資產約３６９０億元人幣。（ｅｃ）
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