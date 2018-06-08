【新股上市】消息指江南銀行赴港上市集資５４﹒９億至６２﹒８億

《經濟通通訊社８日專訊》據市場消息人士指出，江西銀行赴港上市，下周三（１３日）起

招股，集資７億至８億美元（約５４﹒９億至６２﹒８億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保

薦人。

江西銀行截至２０１７年９月底止總資產約３６９０億元人幣。（ｅｃ）

