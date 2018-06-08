《日入而息》美議員調查谷歌與騰訊關係，一個月拆息升至近年新高

《今天重點》﹡騰訊（００７００）現跌近２％，美議員調查谷歌與其關係

﹡中興（００７６３）與美國達成和解協議，罰款１０億美元並改組領導層

﹡港元一個月拆息升至１﹒４５厘，港美息差顯著收窄



《即日市況》﹡港股六連升斷纜，急挫５５４點收３０９５８，成交９９８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒４％逾一周最大跌幅，資金緊影響大市



《美元匯價》﹡美元進入調整階段，意政局或影響歐元；歐元最新報１﹒１７４０╱４２，

日圓最新報１０９﹒２８╱２９



《公司業績》﹡本間高爾夫（０６８５８）擬派年度溢利最少５０％作股息



《公司資訊》﹡中金（０３９０８）控股股東向海爾轉售近一成內資股，涉５４億元人民幣

﹡中國長遠（００１１０）今早起停牌，昨晚宣布溢價配股；中國長遠溢價

１８﹒６％配股，淨籌２２５５萬元營運金

﹡五龍電動車（００７２９）澄清中信股份及其附屬無出售公司股份

﹡康宏環球（０１０１９）蔡志明稱已原諒曹貴子，料他數月後回港

﹡弘達（０１８２２）出資３０００萬元人民幣購健康數據技術業務三成股權

﹡周生生（００１１６）首今年租金下調空間不大，派息率維持約４０％

﹡哈薩克礦業（００８４７）下午起停牌，待公布內幕消息

﹡星光文化（０１１５９）擬向「中途島」電影提供８８０萬美元融資

﹡星美（００１９８）託管帳戶留存款項，足以兌付抵押證券本息及利息

﹡華夏能源（０８００９）擬折讓７﹒３％配股淨籌最多７６８萬元

﹡華顯光電（００３３４）擬擴大智能家居用中型顯示模組產能

﹡陽光油砂（０２０１２）折讓１６％配股，抵償６５８萬元應付款

﹡新華通訊（００３０９）折讓８﹒３３％配股，淨籌４４２２萬元

﹡瑞慈醫療（０１５２６）冀２０２０年高端專科醫院增至１０家，最佳情況

明年扭虧

﹡寶威（０００２４）斥１４１０萬澳元投資入股剛果鈷銅礦項目公司；西澳

洲鋰礦石探明儲量提高１０５％，預料資源量續增長

﹡寶國國際（００５８９）獲大股東溢價五成提私有化，今復牌

﹡星辰通信（０１１５５）被聯交所列入除牌程序第一階段

﹡哈薩克礦業（００８４７）Ｋｏｋｓａｙ項目獲中色股份投資７０００萬美

元，周一復牌

﹡晨訊科技（０２０００）５月收入下降３６％，首五個月增加１﹒６％

﹡港鐵（０００６６）訂立全新綠色融資框架，以擴大綠色債券框架

﹡晶門科技（０２８７８）出售微晶先進光電科技８４萬股股份，涉３６８９

萬元



《國企紅籌》﹡五菱（００３０５）１１３２萬向合資售汽車座椅生產機器

﹡中興（００７６３）冀員工堅守崗位，禁令解除將快速恢復正常經營；報道

指中興將更換董事會和高級領導層

﹡遠洋集團（０３３７７）５月協議銷售按年升６３％至７２億元人民幣

﹡綠地香港（００３３７）今年首五個月合約銷售減少１６％

﹡中建築（０３３１１）首五個月累計新簽合約額升２１％

﹡上海實業控股（００３６３）附屬訂立委託貸款安排，涉１億元人民幣

﹡中鋁國際（０２０６８）申請在上交所首發Ａ股獲批



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）衡陽雲軌項目未施工，非遭發改委叫停

﹡龍湖（００９６０）首５月合同銷售７６１億，增不足１％

﹡建業（００８３２）訂四項河南房地產委託管理合同

﹡碧桂園（０２００７）將於大灣區內發展現代化農業

﹡舜宇光學（０２３８２）５月手機鏡頭出貨量升七成，車載鏡頭升兩成

﹡寶龍地產（０１２３８）５月合約銷售額升１﹒７５倍至３５﹒２億元人幣

﹡紫金礦業（０２８９９）新幾內亞金礦項目之電站修復工作進展順利

﹡中國智能（００３９５）附屬擬售餐廳及餐飲公司部分權益

﹡丘鈦（０１４７８）５月份攝像頭模組產品銷量升３１％



《中國要聞》﹡中國５月大豆進口環比大增逾４０％，近一年最高

﹡中國首５月對美國貿易順差累計１０４８﹒５億美元

﹡內地５月人幣計出口增３﹒２％，進口增１５﹒６％

﹡內地５月美元計出口增１２﹒６％進口增２６％優預期

﹡北京首套房貸利率最高升至１﹒３倍

﹡胡春華調研天津：高標準高質量建設好自貿區

﹡ＣＤＲ與海外基礎證券之間自由兌換或將「三步走」

﹡證監已受理小米發行申請，為首間ＣＤＲ試點

﹡工業富聯成Ａ股市值最大科企，董事長承諾不負眾望；工業富聯陳永正稱富

士康３０年共發５０００億元人民幣薪水

﹡唱吧已提交上市申請，中南文化等多家上市公司參股

﹡美國國務院發出健康警示範圍擴大至全中國

﹡深圳新房供應大幅增長，今年或有逾１００個樓盤上市

﹡第一太平表示滬首季僅７宗主要物業交易，較去年少一半

﹡工信部苗圩會見德國西門子公司總裁兼首席執行官凱颯

﹡中哈簽署產能投資合作項目清單，總投資２７６億美元

﹡內地５月手機出貨量增逾１％，結束連續１４個月跌勢

﹡安徽表示人工智能產業到２０３０年規模達１５００億

﹡重慶設１２億元人民幣專項資金扶持大數據智能化等項目

﹡商務部修改外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法

﹡報道指新疆霍爾果斯部分稅務優惠政策已暫停

﹡廣電總局禁ＯＴＴ電視盒直播世界盃，優酷稱無影響

﹡螞蟻金服完成１４０億美元融資，淡馬錫等成新戰投

﹡中證監閻慶民稱把發展直接融資放在更加突出位置

﹡銀保監表示銀行及保險業風險可控，將加強影子銀行監管

﹡上海華信廿億元融資券７月底到期，本月開持有人會議

﹡湖南啟動湖南兵器集團與新天地集團整合重組

﹡中國商務部終止對印度進口磺胺甲噁唑實施反傾銷措施

﹡墨西哥決定對中國金屬膜氣球徵收反傾銷稅

﹡多地調整新增政府債務限額預算方案，防範風險

﹡河北省暫停墊付光伏補貼和新增項目備案

﹡銀保監發文正式放開外資在中資銀行持股比例

﹡中行陳文輝稱中國的銀行及保險業將繼續開放，金融業要回歸本源

﹡銀保監表示將商業銀行月末存款偏離度由３％調升至４％；銀保監與香港證

監會簽諒解備忘錄，加強跨境監管合作

﹡中證監對３宗案件作行政處罰，涉聖萊達、文山電力等

﹡乘聯會表示５月汽車銷量增４％，新能源車漲１﹒６倍

﹡一汽夏利５月銷量增近七成，首５月累計增長兩成一

﹡鄭商所調整動力煤、菜籽油期貨保證金及漲跌停幅度

﹡首開股份表示首５個月簽約額按年降近３成

﹡中化國際董事長馮志斌請辭，公司指不會影響經營

﹡中航工業集團籌劃重組，涉中航機電中航電子兩Ａ股

﹡發改委發布通知部署向民間資本推介重點領域項目

﹡海南表示要求各地暫緩備案需補貼的分布式光伏發電項目

﹡進出口銀行前高管李昌軍涉違規擔保，將移交司法機關

﹡招商證券獲批准在北京等地設１６家證券營業部

﹡海南瑞澤擬聯合旗下１７家子公司組建瑞澤集團



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１１１５６點，全周仍升近２％



《其他消息》﹡一地兩檢關注組將於１４日在立會示威區集會反對草案

﹡林鄭月娥稱與澳洲洽談自由貿易協定，立法會批撥款及議案進度理想

﹡香港被邊緣化？陳德霖稱香港人不應妄自菲薄，仍有優惠

﹡港珠澳大橋石屎測試造假案，一被告認串謀詐騙罪

﹡規劃署表示２０２６年港島人口減９萬，黃大仙成最老化區域

﹡立會內會否決以特權法調查港鐵沙中線接駁鋼筋涉造假事件

﹡地政總署表示油塘高超道非工業用地下周五起招標

﹡通訊局就調低電訊牌照費及引入新收費項目展開公眾諮詢

﹡本港６家電訊商接受以ＡｌｉｐａｙＨＫ繳交電話費

﹡史美倫稱中國金融開放帶來壓力，但香港與中國關係合作大於競爭

﹡深股通額度全日用１５﹒８６億；滬股通額度全日流出７﹒５億

﹡曾俊華出任金融科技投行副主席

﹡梁錦松稱冀港青年透過大灣區拓闊眼界，並放眼全球

﹡陳茂波稱繼續探討擴大互聯互通額度，就Ａ股入摩推相關衍生工具

﹡中原樓價指數按周升０﹒０１％，新界東五周連創新高；十大屋苑本周末預

約睇樓按周跌１﹒４％

﹡２０２０年到期銀色債券第二次息年利率２﹒１厘

﹡街工２２名成員退會，斥梁耀忠解散勞工組是一人專政

﹡中國銀保監會與證監會簽訂諒解備忘錄，加強監管合作及信息互換

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