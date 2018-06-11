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即市新聞

11/06/2018 08:02

《日出而作》金正恩抵星洲，歐盟擬向美徵鋼鋁關稅，道指升７５點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３１６．５３　升　７５．１２點╱０．３０％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７９．０３　升　　８．６６點╱０．３１％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６４５．５１　升　１０．４４點╱０．１４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６８１．０７　跌　２３．３３點╱０．３０％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７６６．５５　跌　４４．５０點╱０．３５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４５０．２２　升　　１．８６點╱０．０３％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．４６，歐元兌美元１．１７８４
　
　　《最新資訊》﹡傳蘋果今年新款ｉＰｈｏｎｅ出貨量預計減少兩成
　　　　　　　　﹡意大利新經濟部長承諾留在歐元區，計劃削減債務
　　　　　　　　﹡１０大屋苑兩天７成交，１３周新低
　　　　　　　　﹡地建會質疑，一手空置稅成效
　　　　　　　　﹡何文田新居屋６００伙，料明年現樓推
　　　　　　　　﹡新盤本月１０天沽１１４０伙，吸１５０億元
　　　　　　　　﹡美股微升，關注多國央行議息會議，美債收益率下跌
　　　　　　　　﹡美元結束四連跌，Ｇ７峰會火藥味濃避險日圓有追捧
　　　　　　　　﹡白宮貿易顧問警告中興若再有違規情況將難以再翻身
　　　　　　　　﹡金正恩特朗普先後抵新加坡為峰會做準備
　　　　　　　　﹡特朗普反口拒撐Ｇ７公報，貿易關係進一步緊張
　　　　　　　　﹡５月ＣＰＩ持平１﹒８％，ＰＰＩ漲４﹒１％四個月高
　　　　　　　　﹡中國長遠（００１１０）配股計劃終止，今日復牌
　　　　　　　　﹡太古（０００１９）擬溢價６４％私有化港機工程（０００４４），涉資
　　　　　　　　　３０億元
　　　　　　　　﹡膠樽研現金回贈，鼓勵市民回收

　　《神州民企》﹡恆大（０３３３３）表示回歸Ａ股正推進，冀減債達標
　
　　《中國要聞》﹡中證監與伊朗證監會簽署監管合作諒解備忘錄
　　　　　　　　﹡習近平稱進一步弘揚「上海精神」，合作共贏大勢所趨
　　　　　　　　﹡中證監披露小米ＣＤＲ招股書，４０％募資全球擴張

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