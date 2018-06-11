《日出而作》金正恩抵星洲，歐盟擬向美徵鋼鋁關稅，道指升７５點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３１６．５３ 升 ７５．１２點╱０．３０％

標普５００ ２７７９．０３ 升 ８．６６點╱０．３１％

納斯達克 ７６４５．５１ 升 １０．４４點╱０．１４％

倫敦富時１００ ７６８１．０７ 跌 ２３．３３點╱０．３０％

法蘭克福ＤＡＸ １２７６６．５５ 跌 ４４．５０點╱０．３５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４５０．２２ 升 １．８６點╱０．０３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．４６，歐元兌美元１．１７８４



《最新資訊》﹡傳蘋果今年新款ｉＰｈｏｎｅ出貨量預計減少兩成

﹡意大利新經濟部長承諾留在歐元區，計劃削減債務

﹡１０大屋苑兩天７成交，１３周新低

﹡地建會質疑，一手空置稅成效

﹡何文田新居屋６００伙，料明年現樓推

﹡新盤本月１０天沽１１４０伙，吸１５０億元

﹡美股微升，關注多國央行議息會議，美債收益率下跌

﹡美元結束四連跌，Ｇ７峰會火藥味濃避險日圓有追捧

﹡白宮貿易顧問警告中興若再有違規情況將難以再翻身

﹡金正恩特朗普先後抵新加坡為峰會做準備

﹡特朗普反口拒撐Ｇ７公報，貿易關係進一步緊張

﹡５月ＣＰＩ持平１﹒８％，ＰＰＩ漲４﹒１％四個月高

﹡中國長遠（００１１０）配股計劃終止，今日復牌

﹡太古（０００１９）擬溢價６４％私有化港機工程（０００４４），涉資

３０億元

﹡膠樽研現金回贈，鼓勵市民回收



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）表示回歸Ａ股正推進，冀減債達標



《中國要聞》﹡中證監與伊朗證監會簽署監管合作諒解備忘錄

﹡習近平稱進一步弘揚「上海精神」，合作共贏大勢所趨

﹡中證監披露小米ＣＤＲ招股書，４０％募資全球擴張

