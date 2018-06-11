《牛熊志選－陳其志》騰訊展反彈，吼牛６５６６０╱購２９８１５

《牛熊志選》恆指過去一周先升後跌，終未能走出區間上落市悶局，波幅範圍在３００００

點至３１６００點之間，策略上仍以區間底部署反彈為主。恆指牛熊證資金流，截至上周四

（７日）的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３６億元資金淨流出套現，而熊證則錄得

約４﹒０９億元資金淨流入部署空單，反映資金逢高獲利及反手做空意願強烈。街貨分佈方面，

截至上周四，牛證街貨較為分散，收回價３０４００點至３０８００點之間相當約１８１８張期

指合約。熊證街貨相對集中且貼價，收回價３１５００點至３２２００點之間累計相當約

５４７８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展。恆生指數三個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒１個波幅點，至１５﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌

０﹒３個波幅點至１７﹒６％。至於三個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下跌０﹒９個波幅點至１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１個波幅點至

２０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至２５﹒５％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌１個波幅點至１５﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升

０﹒９個波幅點至１９﹒４％；國壽（０２６２８）的引伸波幅持平於１９﹒６％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１８﹒７％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌１﹒２個波幅點至１８﹒３％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至

２８﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至２８％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至１９﹒３％。

個股方面，近期輪證整體資金流略為回升，騰訊仍然為較多資金流入部署的個股，相關認購

證及認沽證分別錄得約３０５０萬元及４５９０萬元資金淨流入；牛證則見３８００萬元資金淨

流出套現，熊證錄得約３２８０萬元資金淨流入部署淡倉。現時市場上交投較活躍的騰訊認購證

行使價約４４０元至４６０元之間的中期價外條款，實際槓桿約１１倍；牛證方面，市場資金主

要留意收回距離約３％至５％附近騰訊牛證，實際槓桿約１６倍至２０倍。技術上，騰訊股價上

周先升後跌，周五（８日）調整幅度顯著，再次跌返「頭肩底」頸線４２５元之下，惟料回落至

４１０元附近有支持，短線或可留意部署技術反彈的機會。如看好騰訊，可留意牛證６５６６０

，收回價３９５元，今年８月尾到期，槓桿約１７倍，也可留意認購證２９８１５，行使價

４３０﹒８８元，今年９月尾到期，實際槓桿約９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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