  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》騰訊展反彈，吼牛６５６６０╱購２９８１５

　　《牛熊志選》恆指過去一周先升後跌，終未能走出區間上落市悶局，波幅範圍在３００００
點至３１６００點之間，策略上仍以區間底部署反彈為主。恆指牛熊證資金流，截至上周四
（７日）的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３６億元資金淨流出套現，而熊證則錄得
約４﹒０９億元資金淨流入部署空單，反映資金逢高獲利及反手做空意願強烈。街貨分佈方面，
截至上周四，牛證街貨較為分散，收回價３０４００點至３０８００點之間相當約１８１８張期
指合約。熊證街貨相對集中且貼價，收回價３１５００點至３２２００點之間累計相當約
５４７８張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展。恆生指數三個月場外期權的
引伸波幅下跌０﹒１個波幅點，至１５﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌
０﹒３個波幅點至１７﹒６％。至於三個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波
幅下跌０﹒９個波幅點至１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１個波幅點至
２０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至２５﹒５％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌１個波幅點至１５﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升
０﹒９個波幅點至１９﹒４％；國壽（０２６２８）的引伸波幅持平於１９﹒６％；建行
（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１８﹒７％；工行（０１３９８）的引伸波幅
下跌１﹒２個波幅點至１８﹒３％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至
２８﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至２８％；Ａ中
（０２８２３）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至１９﹒３％。
　　個股方面，近期輪證整體資金流略為回升，騰訊仍然為較多資金流入部署的個股，相關認購
證及認沽證分別錄得約３０５０萬元及４５９０萬元資金淨流入；牛證則見３８００萬元資金淨
流出套現，熊證錄得約３２８０萬元資金淨流入部署淡倉。現時市場上交投較活躍的騰訊認購證
行使價約４４０元至４６０元之間的中期價外條款，實際槓桿約１１倍；牛證方面，市場資金主
要留意收回距離約３％至５％附近騰訊牛證，實際槓桿約１６倍至２０倍。技術上，騰訊股價上
周先升後跌，周五（８日）調整幅度顯著，再次跌返「頭肩底」頸線４２５元之下，惟料回落至
４１０元附近有支持，短線或可留意部署技術反彈的機會。如看好騰訊，可留意牛證６５６６０
，收回價３９５元，今年８月尾到期，槓桿約１７倍，也可留意認購證２９８１５，行使價
４３０﹒８８元，今年９月尾到期，實際槓桿約９倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN