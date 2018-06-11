《一周攻略－周進略》連升六天勢如虹，延續行情再悶局

《一周攻略》正當大家以為連升六天的港股，氣勢如虹，可以有力突破，結果，３１０００

不保，雖然全周累計仍升逾１％，但上周五（８日）的單日跌勢，相當嚇人。

無論如何，整體港股仍未擺脫多個月以來，上上落落的悶局，不單未有突破１月高位

３３４８４和２月低位２９１２９，連３月的主要區間３００００至３２０００仍未改變，又是

３１５００附近未功而還，又是回到３１０００以下，投資者若以為終於可以憑著連漲多天的氣

勢，一洗頹風，恐怕只能再次失望而回。



＊６月行情發展中，上落一番再悶局＊



無論如何，過去兩季，都是對於港股股民的耐性考驗。可不是嗎？在沒有太多考慮之下，承

接１２月的升勢，大家在１月份持續買進，這一點可以看圖作證，有成交配合平穩向上，不是突

然的一兩下子，而是每天多升一點點。及至２月，好景不常，一下子急跌，打回原形之餘，再多

跌一點。

而３月便開始了明顯的大型上落市，波動非常，日中波幅，隨時達５００點之譜，沒有太多

懸念。４月開始，連成交亦縮減，整體指數水平亦向下。在一連串的外圍不明朗因素困擾之下，

５月開局看似尋常，但最終仍是無法扭轉所謂五窮。６月如何？行情尚在發展中，言之過早，但

看來又是上落一番之又再悶局。



＊槓桿降低倉位縮小，憑信念坐出一片天＊



正因如此，與其勉強在刀口上賺取小利，倒不如退一步海闊天空，把資金的風險與回報比例

控制好一點，真正核心的持股盡量中長線，把槓桿降低，把倉位縮小，反而可以憑信念坐出一片

天，相反，若計較於眼前波幅如玩大小的賭局，根本毫無勝算可言，再加上以較大槓桿或倉位把

短期利潤擴大，則同樣把短期的虧損亦擴大，絕無好處。

既然如此，選股便成為大家的共同策略，不作測市，連帶一眾什麼移動平均線皆不可盡信，

因為偏差太大，與趨勢市無緣，偶一的大漲大跌，把什麼位置都一次過收復云云，之後還不是回

到上落市困局？犯不著不停輸掉小注。



＊跟車太貼，沒有緩衝＊



選股方面，最好避開太與新聞焦點有關者。理由是簡單的，尤其近日，新聞多多，但跟車太

貼者，根本沒有緩衝，危多於機，最多俗話說左一巴右一巴之麻煩事。正因如此，比較合理的做

法，還是把交易系統的敏感度降低一點，直到真有趨勢出現，然後加注，後發先至。

目前觀乎之前幾個月的走勢，根本不適宜太頻繁的交易，以免輸交易使費，更輸信心和意志

精神。要穩坐釣魚船，受惠大趨勢的板塊不可少，例如金融股，加息在即，量寬退市縮表，都是

重點。至於內需，亦是長線可觀，勝於以政策取態為主的，因為後者對股民而言，有風險溢價要

打進去。



＊世界盃與否，無關痛癢＊



可見將來，仍是悶局，世界盃與否，無關痛癢，只是藉口，既然人人都信，不可不防也。就

以６月仍是延續之前走勢，成交不多，３００００至３２０００為主要區間，日中波幅平均

３００點，然後等美國加息，作為主要方針。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

