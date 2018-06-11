《套期保值－蕭猷華》美國原油產量創新高，油價受壓

《套期保值》油價上周五（８日）下跌，紐約期油跌２１美仙，收報６５﹒７４美元；布蘭

特期油跌８６美仙，收報７６﹒４６美元。美國原油產量創新高，上周每日產量達１０８０萬桶

。中國５月份原油入口減少至每日９２０萬桶。不過，主要由於內地有些煉油廠處於維修期，加

上４月入口創紀錄新高的每日９６０萬桶，油價跌幅收窄。

市場繼續關注本月２２日油組和俄羅斯的會議會否增產，筆者認為增產機會不大，維持建議

趁低吸納原油期貨。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

