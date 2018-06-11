《經濟通通訊社１１日專訊》銀基集團（００８８６）發盈警，預期截至今年３月３１日止
全年將錄得虧損，主要原因是由於，中國市場部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影
響到全年最旺節日的銷售；及本年度新增較多非酒類產品毛利相對較低，影響整體利潤水準。
公司預計今年６月底刊發全年業績。（ｋｚ）
11/06/2018 09:11
【企業盈警】銀基（８８６）料去年度錄虧損，白酒旺季銷售受影響
《經濟通通訊社１１日專訊》銀基集團（００８８６）發盈警，預期截至今年３月３１日止
全年將錄得虧損，主要原因是由於，中國市場部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影
響到全年最旺節日的銷售；及本年度新增較多非酒類產品毛利相對較低，影響整體利潤水準。
公司預計今年６月底刊發全年業績。（ｋｚ）
|國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰