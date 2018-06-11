【企業盈警】銀基（８８６）料去年度錄虧損，白酒旺季銷售受影響

《經濟通通訊社１１日專訊》銀基集團（００８８６）發盈警，預期截至今年３月３１日止

全年將錄得虧損，主要原因是由於，中國市場部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影

響到全年最旺節日的銷售；及本年度新增較多非酒類產品毛利相對較低，影響整體利潤水準。

公司預計今年６月底刊發全年業績。（ｋｚ）

