《專家之言－葉尚志》短期走勢仍將反覆，但總體逐步盤穩狀態未失

《專家之言》６月８日，港股大盤走了一波六連漲後，出現回吐調整，恆指急跌５５０多點

，跌回到３１０００關口以下。美股納指從歷史新高出現回整，Ａ股ＣＤＲ正式啟動增加市場對

資金面緊張的憂慮，都是令到港股出現漲後回整的消息因素。目前，市場謹慎氣氛未能完全的消

散，相信港股短期走勢仍將表現反覆，但是隨著過去三個月困擾市場的不明朗因素出現逐步淡化

後，估計港股有進入逐步盤穩的行情階段，對後市可以持有中性偏正面的態度看法。候低吸、不

追高，建議可以精選個股來跟進。



＊特朗普言論多變，邊打邊談會是新常態＊



恆指連升六日後掉頭急回，在盤中曾一度下挫６３９點低見３０８７４，港股通淨沽盤創３

個月最高，加上市場謹慎氣氛未盡散以致買盤承接力薄弱，都是令到港股跌幅加劇的原因。恆指

收盤報３０９５８點，下跌５５４點或１﹒７５％。國指收盤報１２１６６點，下躍２４２點或

１﹒９５％。另外，港股主板成交金額有９９８億多元，又再縮降至１０００億元以下，而沽空

金額有１２２﹒６億元，沽空比例１２﹒２８％。至於升跌股數比例是５４７：１０８７，日內

漲幅超過１０％的股票有１３隻，而日內跌幅超過１０％的股票有７隻。

事實上，港股大盤已反覆打橫了超過３個月，恆指被鎖定困在２９５００至３２０００的範

圍裡。過去３個月，美國債息率的上升、以及國際貿易的糾紛磨擦，是困擾市場的兩大不確定性

。然而，美國１０年國債收益率在５月中終於上升至３﹒１２厘的７年新高，但未有引發美股出

現２月時的崩跌情況。另一方面，特朗普的言論多變，都是談判過程的手段，邊打邊談將會是新

常態，市場對於相關消息的敏感度有逐漸出現下降的趨勢。



＊大盤進入逐步盤穩，謹慎氣氛未能盡去＊



隨著困擾市場的不明朗因素出現淡化後，估計港股大盤有進入逐步盤穩的行情階段，但短期

走勢難免仍會較為反覆，一方面，會繼續受到國際貿易談判消息的折騰影響，另一方面，由於半

年結在即，市場對於資金面緊張的情況會感到憂慮，但是人行已宣布了擴大ＭＬＦ擔保品範圍，

並且在降準空間仍大的情況下，相信流動性風險是可以受控的。

在大盤開始逐步盤穩的過程中，市場謹慎氣氛未能盡去，資金參與積極性仍相對疲弱，恆指

要走出２９５００至３２０００範圍會有相當難度，但相信總體穩定性可以保存下來，情況會令

到市場形成炒股不炒市的狀態。而醫藥股和教育股近日來的強勢回整，亦有利資金外溢對其他優

質中小盤股帶來滋潤。操作上，對後市可以持有中性偏正面的態度。《第一上海首席策略師 葉

尚志》

