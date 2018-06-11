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即市新聞

11/06/2018 08:47

太古（１９）擬溢價６４％私有化港機工程（４４），涉資３０億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太古股份（０００１９）及香港飛機工程（０００４４）聯合
公布，太古擬以每股作價７２元，對港機工程提出私有化。每股作價較港機工程上周五（８日）
收市價４４元溢價約６４％，涉及總代價約２９﹒９５億元。太古亦表明不會提高每股作價。
　　目前港機工程的已發行股本包括１﹒６６億股，太古持有當中約１﹒２５億股，佔已發行股
本約７４﹒９９％。若私有化計劃獲得通過後，太古將持有港機工程１００％已發行股本，並將
註銷股份，港機工程將撤銷上市地位，成為太古全資持有公司。
　　港機工程須就私有化方案於特別股東大會上，取得港機工程股東不少於７５％的大多數贊成
票，以及反對股份數目不多於所有無利害股東持股的１０％，方能通過該特別決議案。

＊港機工程成交低落，２００７年曾高見２１７﹒０１元＊

　　太古指出，由於港機工程股份交易的流通量較低及相對表現不佳，太古認為港機工程股份的
上市地位不再為港機工程業務提供可行的資金來源。事實上，港機工程於過去３０年沒有從公眾
股票市場籌集任何股本資金，而太古認為在可見的將來亦沒有切實可行的機會使其發生。
　　此外，港機工程的上市會產生行政、合規及其他上市相關成本及開支。倘建議成功，則可消
除該等成本及開支，而節省的資金可用於業務營運。
　　港機工程於１９８６年上市，計及除淨等因素，股價曾於２００７年一度高見２１７﹒０１
元。不過，隨著港機工程業績大幅倒退，去年在美洲業務的持續虧損下，公司去年由盈轉虧蝕５
﹒４１億元，因而拖累太古業績表現。以上周五收市價４４元計，港機工程由歷史高位已大幅回
調約八成，今年以來已累跌１１﹒２％。（ｔｔ）

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